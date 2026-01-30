Nikolas Ferreira e outros parlamentares do PL são autorizados pelo STF a visitar Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou visitas de parlamentares do Partido Liberal a Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro, que está preso pela sua atuação na trama golpista contra a democracia brasileira durante as eleições de 2022. As informações são do jornal O Globo.

Moraes autorizou as visitas dos senadores Bruno Bonetti (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ), além dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS). A autorização prevê datas e horários previamente estabelecidos, com exigência de cumprimento integral das normas do sistema prisional.

Visitas programadas para fevereiro seguem cronograma definido

De acordo com a decisão, os senadores Bruno Bonetti e Carlos Portinho estão autorizados a visitar Bolsonaro no dia 18 de fevereiro, em horários distintos. Já os deputados Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson poderão realizar as visitas no dia 21 de fevereiro, também em turnos previamente delimitados.

Moraes determinou que todas as visitas estejam condicionadas ao cadastro prévio dos parlamentares como visitantes e ao respeito às regras internas do estabelecimento, conforme as normas da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

A decisão também ordena que o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela custódia de Bolsonaro, seja formalmente comunicado sobre a autorização e o cronograma das visitas.