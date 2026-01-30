Após declarações de Kassab, Tarcísio diz que decisão de ficar em SP não é submissão a Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (30) que a decisão de permanecer no comando do estado e disputar a reeleição não tem relação com submissão política. Tarcísio destacou que suas escolhas políticas são guiadas por valores pessoais e por um projeto definido desde o início do mandato. A declaração foi feita em resposta a falas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que defendeu que o governador demonstre gratidão a Jair Bolsonaro, sem adotar postura submissa. As informações são do jornal O Globo.

Declaração durante evento em São Paulo

“Sou uma pessoa de valores, então sempre vou ser grato a quem me estendeu a mão e me abriu as portas”, afirmou o governador durante a entrega da reforma da estação ferroviária Júlio Prestes, na capital paulista.” É fácil você estar do lado quando a pessoa está bem. Difícil, e não vemos muito isso na política, é estender a mão quando a pessoa está na pior, precisa da sua ajuda, perdeu o poder e está privada da sua liberdade. Nesse momento é que os amigos aparecem para dizer ‘estou contigo’. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão”, ressaltou.

Tarcísio vinha sendo apontado por setores antipetistas moderados e por lideranças do Centrão como um possível nome para unificar a direita em uma disputa eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, Jair Bolsonaro optou por apoiar a pré-candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Críticas internas e reação do governador

Na quinta-feira (29), Kassab afirmou, em entrevista ao site UOL, que Tarcísio deveria ser grato a Bolsonaro, mas sem se mostrar submisso. A fala circulou entre deputados da base aliada e integrantes do governo paulista. De forma reservada, aliados avaliaram que o dirigente do PSD demonstrou insatisfação com os rumos eleitorais do governador.

Em resposta, Tarcísio reafirmou que sua decisão de permanecer em São Paulo não é recente. “Eu tenho o meu estilo, a minha característica. Sou um cara mais técnico, mais centrado e mais ponderado, continuo sendo, e isso não vai mudar. A decisão de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É algo que estou dizendo desde 2023, não é nenhuma novidade. Desde que eu cheguei aqui eu tenho dito que o meu projeto é de longo prazo”, afirmou.

Visita a Bolsonaro e cenário eleitoral

Na mesma quinta-feira, o governador visitou Bolsonaro em sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, conhecido como “Papudinha”, onde o ex-mandatário cumpre sentença de 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado. Ao deixar o local, voltou a descartar uma candidatura presidencial e afirmou que apoiará Flávio Bolsonaro “sem dúvidas”.

Relação com Kassab e papel no governo

Tarcísio também negou qualquer incômodo com Kassab, ressaltando que o dirigente acumula funções políticas e administrativas no governo estadual, onde ocupa o cargo de secretário de Governo.

“Aí ele fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. Obviamente, dentro da atuação de governo, vou exigir que ele esteja sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. E isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Ele tem suas opiniões próprias e acho que não tem nenhum problema”, disse o governador.

Por fim, o governador reiterou que participará da campanha de Flávio Bolsonaro, mas sem detalhar como será sua atuação. “Vou ajudar fazendo tudo o que se faz numa campanha. Na verdade, passa por convencer que temos hoje um modelo petista absolutamente esgotado, que não tem nada para oferecer ao Brasil, e que existe uma alternativa de projeto muito mais conectado com a modernidade, com esperança, com prosperidade, e que vai atacar os pontos chaves, os pontos estruturais”, afirmou.