"Uma coisa é gratidão, outra coisa é submissão", diz Kassab sobre relação de Tarcísio e Bolsonaro

247 - O secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), afirmou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisa deixar clara a distinção entre reconhecimento político e submissão a Jair Bolsonaro (PL). Segundo Kassab, a postura de respeito adotada pelo governador é legítima, mas não pode impedir a construção de uma identidade política própria.

Em entrevista ao UOL, Kassab avaliou que a relação de gratidão com Bolsonaro deve ser acompanhada de autonomia e posicionamento claro. “Identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser, evidentemente, reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador... Mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão”, disse Kassab.

Diferença entre reconhecimento e submissão

De acordo com Kassab, desde o início do mandato, Tarcísio tem demonstrado consideração ao ex-presidente, a quem já classificou como “um grande líder”. Para o dirigente do PSD, esses gestos são importantes, mas não substituem a afirmação de independência política. “São muito importantes os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão, porque isso mostra caráter”, declarou.

Identidade política e projeção nacional

Kassab destacou que o cargo ocupado por Tarcísio e o peso político de São Paulo projetam o governador como uma liderança nacional em potencial. Para ele, essa condição exige posicionamento próprio. “Uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o País um dia, e, se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha, precisa mostrar que tem a sua identidade”, afirmou.

Impacto da desistência presidencial

As declarações ocorrem após a decisão de Tarcísio de Freitas de não disputar a Presidência da República neste ano. Kassab havia manifestado publicamente apoio à eventual candidatura do governador, mas a desistência veio após o ex-mandatário indicar o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar a corrida presidencial.

Novo cenário eleitoral no PSD

Com a saída de Tarcísio do cenário nacional, o Partido Social Democrático passou a trabalhar com outros nomes como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Ronaldo Caiado, governador de Goiás; e Ratinho Jr., governador do Paraná. Caso a estratégia se concretize, será a primeira vez que o PSD lançará uma candidatura própria à Presidência da República.