Tarcísio desponta como favorito ao governo e Haddad, Marina e Alckmin lideram disputa ao Senado em São Paulo

247 - O Instituto 100% Cidades/Futura divulgou na quarta-feira (28) uma ampla pesquisa sobre o cenário eleitoral de São Paulo para as eleições de 2026, reunindo dados sobre a corrida ao governo estadual e também sobre a disputa pelas duas vagas ao Senado que estarão em jogo. O levantamento apresenta intenções de voto em primeiro e segundo turnos, além de índices de rejeição e diferentes simulações estimuladas para os principais cargos em disputa no estado.

Na corrida pelo governo paulista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece isolado na liderança em todos os cenários em que seu nome é testado. Na pergunta espontânea, quando os entrevistados respondem sem lista prévia de candidatos, Tarcísio é citado por 32% do eleitorado, muito à frente de Simone Tebet (MDB), com 3,3%, e Fernando Haddad (PT), com 2,5%. O índice de indecisos chega a 49,4%, enquanto votos brancos e nulos somam 4,8%.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, o governador mantém desempenho consistente. Em uma das simulações, Tarcísio alcança 41% das intenções de voto, seguido por Geraldo Alckmin (PSB), com 24,6%, e Pablo Marçal (PRTB), com 12,6%. Em disputas diretas contra Haddad e Simone Tebet, o governador oscila entre 40,4% e 42,5%, mantendo vantagem confortável sobre os adversários.

Quando Tarcísio não aparece nas listas, Pablo Marçal lidera todos os cenários de primeiro turno, apesar de estar inelegível até 2032 por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em uma das simulações, Marçal registra 29%, seguido por Fernando Haddad, com 23%. Em outro cenário, há empate técnico entre Marçal, com 29,4%, e Geraldo Alckmin, com 27,2%.

As simulações de segundo turno mostram cenários definidos, sem empates técnicos. Tarcísio de Freitas venceria Fernando Haddad por 56,6% a 31,2% e superaria Geraldo Alckmin por 53,9% a 35,4%. Contra Simone Tebet, a vantagem seria ainda maior: 60,1% a 26,6%. Nos confrontos sem o governador, Alckmin e Tebet aparecem como os nomes mais competitivos, derrotando Felicio Ramuth (PSD) e Gilberto Kassab (PSD), em cenários marcados por elevados índices de votos brancos e nulos.

O levantamento também aferiu a rejeição dos pré-candidatos ao governo. Fernando Haddad lidera esse indicador, com 39,5% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Pablo Marçal aparece com 30,6%, enquanto Érika Hilton (Psol) e Geraldo Alckmin registram 29,1% cada. Tarcísio de Freitas tem rejeição de 21,8%, percentual inferior ao de vários concorrentes.

Senado

Além da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, a pesquisa 100% Cidades/Futura analisou as intenções de voto para o Senado por São Paulo, cargo para o qual duas cadeiras estarão em disputa em 2026. No primeiro cenário estimulado, Fernando Haddad lidera numericamente com 33,2%, em situação de empate técnico com Marina Silva (Rede), que soma 30%, dentro da margem de erro de 2,8 pontos percentuais. Como são duas vagas, ambos seriam eleitos nesse cenário.

Na soma geral dos votos desse primeiro cenário, Guilherme Derrite (PP) aparece com 19,9%, seguido por Ricardo Salles (Novo), com 14,1%, Baleia Rossi (MDB), com 12,1%, e Paulinho da Força (Solidariedade), com 10,4%. Os índices de votos brancos, nulos e indecisos são elevados, ultrapassando 60% quando considerados em conjunto.

Em um segundo cenário para o Senado, o nome mais citado é o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que alcança 39,2% das intenções de voto, abrindo vantagem superior à margem de erro sobre Marina Silva, que registra 30,3%. Na soma desse cenário, Derrite aparece com 21%, seguido por Ricardo Salles, com 15,3%, e Baleia Rossi, com 11,6%.

Quando a pesquisa separa o primeiro e o segundo votos para cada eleitor, Alckmin lidera o primeiro voto no segundo cenário, com 25,4%, enquanto Marina Silva aparece com 16,4%. No segundo voto, há empate técnico entre os dois, ambos com 13,9%, em um quadro marcado por alto percentual de indecisos.

A pesquisa foi realizada com 1,2 mil entrevistados entre os dias 20 e 23 de janeiro de 2026. O levantamento foi contratado pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda., tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,8 pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o SP-04679/2026.