PT confirma Marília Campos como pré-candidata ao Senado por Minas Gerais

247 - O Partido dos Trabalhadores confirmou, nesta quarta-feira (28), a indicação da prefeita de Contagem, Marília Campos, como pré-candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições de outubro. A decisão foi tomada pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da legenda, em reunião realizada ao longo da tarde, e ainda precisa ser homologada pela Executiva estadual do partido para se tornar definitiva. As informações são do jornal Valor Econômico.

Para disputar o cargo, Marília Campos precisará renunciar ao cargo de prefeita de Contagem até o dia 4 de abril, conforme determina a legislação eleitoral. Com a saída, o vice-prefeito Ricardo Faria, do PSD, assumirá o comando do Executivo municipal.

Prioridade pela disputa ao Senado

A definição ocorre antes da escolha do nome que o PT irá apoiar na disputa pelo governo de Minas Gerais. Embora setores da sigla tenham defendido, em momentos anteriores, a possibilidade de Marília Campos concorrer ao Executivo estadual, a prefeita já havia sinalizado desde o ano passado que sua prioridade política seria a corrida ao Senado.

Em nota, o GTE destacou a trajetória política da prefeita de Contagem e avaliou que sua candidatura pode ter papel central na estratégia eleitoral do partido no estado. "Marília já demonstrou sua capacidade e seu apoio popular nas quatro administrações em que esteve à frente daquela cidade e nos três mandatos como deputada estadual. Sua candidatura poderá contribuir de maneira decisiva para uma nova vitória do presidente Lula em Minas Gerais", afirmou o grupo.

Definição de segunda vaga ao Senado

Segundo o PT, seguem em andamento conversas com partidos e lideranças que compõem a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais para a definição do segundo nome que disputará a outra vaga ao Senado pelo campo governista.

A presidente estadual do PT, deputada estadual Leninha, afirmou que a escolha de Marília Campos foi resultado de um processo de diálogo interno e de análises baseadas em pesquisas. "Essa decisão representa a união entre experiência, compromisso social e capacidade técnica para somar ao povo brasileiro", declarou.

Expectativas para atuação

Leninha também avaliou o potencial de atuação da prefeita caso a candidatura se confirme. "No Senado, tenho certeza de que Marília terá condições de transformar essa bagagem em ação concreta para defender mais recursos para educação, mobilidade urbana, segurança pública, políticas de gênero, fortalecimento dos municípios e soluções estruturantes que beneficiem Minas Gerais e todo o país", disse.