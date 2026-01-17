Senador Rodrigo Pacheco busca partido para disputar governo de Minas, diz revista

247 - Depois de considerar diferentes caminhos para o futuro político, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deve disputar o governo de Minas Gerais, segundo informações divulgadas pela revista Veja. A decisão ocorre após um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que via a ausência de um palanque consolidado no estado como um entrave para seus planos eleitorais.

Pacheco já procura um novo partido para viabilizar a candidatura e a legenda mais cotada para recebê-lo é a União Brasil. A movimentação encerra um período de indefinição, no qual o senador chegou a cogitar a Presidência da República, uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e até mesmo a saída da vida política.

A entrada de Pacheco na disputa atende a uma demanda do Palácio do Planalto. Lula considera o senador o nome mais adequado para liderar a chapa em Minas Gerais e estruturar o palanque estadual que dará sustentação ao projeto do governo federal junto ao eleitorado mineiro. Até então, o presidente não contava com um candidato definido no estado para representar suas pretensões eleitorais.

A composição da chapa já começa a ser desenhada. A prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT), será candidata ao Senado. Pacheco ainda definirá quem ocupará a vaga de vice-governador e quem será o segundo nome ao Senado na coligação.