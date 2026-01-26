Margarida Salomão defende construção de candidatura própria do PT em Minas

247 - A prefeita de Juiz de Fora-MG, Margarida Salomão (PT), afirmou que há espaço político para a construção de uma candidatura própria do partido em Minas Gerais nas eleições estaduais. Ao analisar o cenário da pré-campanha ao governo do estado e ao Senado, ela avaliou que a ausência de projetos capazes de mobilizar o eleitorado mineiro abre uma oportunidade concreta para o campo progressista retomar protagonismo político.

As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Denise Assis Convida, da TV 247. Na conversa, Margarida defendeu que o PT apresente nomes próprios tanto para o governo quanto para o Senado, como forma de reconectar o partido com a sociedade mineira.

Há espaço para a construção de uma candidatura em Minas e o PT deveria ter uma candidatura ao Senado com Marília Campos, defendeu.

Apesar de ser citada como possível candidata, Margarida ponderou sobre seu papel atual e destacou seu compromisso com a gestão municipal. “Apesar de me sentir lisonjeada, tenho um compromisso aqui”, disse, ao comentar as especulações sobre seu nome no processo eleitoral.

A prefeita também analisou o papel do senador Rodrigo Pacheco no tabuleiro político mineiro. Segundo ela, o contexto atual acabou desfavorecendo o senador, mas ainda há possibilidade de rearranjos. “Isso nos dá uma oportunidade muito grande se conseguirmos construir uma candidatura. Pacheco poderia ir ao PSB”, afirmou. Na sequência, destacou a centralidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo: “Ele precisa do apoio do PT e do presidente Lula para lançar a candidatura”.

Ao avaliar o último pleito estadual, Margarida foi crítica à reeleição do governador Romeu Zema. Para ela, o resultado se deu menos por adesão popular e mais pela ausência de alternativas competitivas. “Zema se elegeu mais por falta de competição do que por representar algo que fale à alma dos mineiros”, declarou.

Na leitura da prefeita, o atual cenário político de Minas é marcado por um vácuo de ideias e projetos. “Pelo vazio, às vezes se consegue ocupar espaços. Nenhuma candidatura hoje disputa as mentes dos mineiros. Há um vazio político, o que abre espaço para aventureiros mas também para a construção da densidade democrática”, afirmou.

Por fim, Margarida Salomão demonstrou otimismo em relação às perspectivas do campo progressista no estado. “Vejo uma chance real de vitória do nosso lado”, concluiu, ao reforçar a importância de organização política e definição clara de candidaturas para as eleições que se aproximam.