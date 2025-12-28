Paulo Moreira Leite diz que a saída para 2026 é a preparação da militância para o embate

Por Denise Assis (247) - Em uma conversa livre, descontraída, PML fala de seus sonhos de juventude, das perdas e ganhos de sua geração e da luta que muda de ritmo, mas não perde a essência: o combate à fome e à desigualdade

Em conversa com o “Denise Assis Convida” desta semana (28/12), o jornalista Paulo Moreira Leite reafirmou os ideais de juventude, quando as transformações políticas e comportamentais se deram de uma forma que abarcou a todos, mesmo os que nela não se engajaram. “Era impossível ficar de fora”, relembra, quando se refere às mudanças nos relacionamentos. Desde as que se davam na família, na relação com os pais, quanto as que levavam os jovens a se interessarem por cinema e música.

“Essas mudanças, no entanto, não se deram com a rapidez que a ansiedade jovem exige. O processo político é lento, a transição foi lenta e ainda está se dando”, acredita. “Mas nós temos um papel nisso tudo. Cabe a nós continuarmos a sonhar e não desistir. Acreditamos que os avanços foram muitos. Lula foi responsável por importantes conquistas e está aí, aos 80 anos, se dispondo a continuar a fazê-las, vencendo as eleições do ano que vem”. Assista: