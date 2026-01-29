Kassab evita descartar Tarcísio na corrida presidencial

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira (29) que Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser candidato à reeleição como governador de São Paulo, mas, de acordo com o pessedista, não está descartada a candidatura presidencial do ex-ministro. A entrevista foi concedida ao Estúdio i, da GloboNews, e publicada no blog de Andréia Sadi.

"A palavra nunca, a palavra jamais, são palavras que você deve evitar na política. Porque as circunstâncias mudam, os fatos novos surgem. Mas a avaliação que eu faço hoje é que o provável, mesmo, é que ele seja candidato à reeleição em São Paulo. Mas jamais eu vou usar a palavra nunca", avaliou o presidente do PSD.

"A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma, eu tenho uma linha de coerência. Tenho comprometimento ao estado de São Paulo. Sou grato ao estado de São Paulo", complementou.