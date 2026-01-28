Kassab diz ter "acordo" com Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite para a Presidência

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, declarou que a legenda já estabeleceu um entendimento interno para definir quem será seu candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. Segundo ele, há um acordo firmado com os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, todos filiados ao partido e colocados como pré-candidatos ao Palácio do Planalto, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

De acordo com Kassab, o compromisso prevê que a escolha do nome que representará o PSD na disputa presidencial ocorrerá no início de abril. “Foi feito um acordo. No início de abril, o PSD vai escolher o melhor candidato. Será um dos três”, afirmou o dirigente partidário, em declaração literal.

Os três governadores ocupam atualmente cargos executivos em seus estados e, conforme o entendimento descrito por Kassab, deverão deixar as funções para se tornarem aptos a concorrer ao cargo máximo do Executivo federal. A renúncia aos mandatos está prevista para o mesmo período em que o partido pretende bater o martelo sobre a candidatura.

Ronaldo Caiado foi o último a ingressar oficialmente no PSD. O governador de Goiás anunciou sua filiação à sigla na noite de terça-feira (27), reforçando o movimento interno do partido para ampliar o leque de opções na corrida presidencial.

O PSD, que hoje conta com governadores em estados estratégicos do país, busca se posicionar como um ator central no tabuleiro político de 2026. A definição antecipada de um método para escolha do candidato indica a tentativa da legenda de organizar sua estratégia eleitoral com antecedência e reduzir disputas internas no processo eleitoral.