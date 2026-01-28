Caiado se filia ao PSD e vai disputar indicação à Presidência da República com Ratinho Júnior e Eduardo Leite

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite de terça-feira (27) sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), oficializando a saída do União Brasil. O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual aparece ao lado dos governadores do Paraná, Ratinho Jr., e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos filiados à legenda.

Os três governadores, que são apontados como possíveis candidatos à Presidência da República em 2026, destacam que o PSD definirá apenas um nome para a disputa e que os demais integrantes do grupo irão apoiar o escolhido.

Caiado ressaltou o compromisso coletivo em torno do projeto eleitoral. “Ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. Aqui não tem interesse pessoal, aquele que for escolhido, o que sair daqui candidato terá apoio dos demais”, afirmou o governador de Goiás.

Eduardo Leite também enfatizou que a decisão está baseada em uma visão de país, acima de projetos individuais. “Antes da nossa aspiração pessoal como agentes políticos, vem nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança às pessoas. Constituímos um partido que pensa no país e que quer fazer a diferença”, declarou o governador do Rio Grande do Sul.

Ratinho Jr., por sua vez, destacou a convergência política entre os três governadores e a proposta de construção de um novo projeto nacional. “É um prazer ter alguém com tua força (Caiado) junto com a gente, em união pelo Brasil para virar essa página e fazer um país moderno, que cuide das pessoas que mais precisam”, disse o governador do Paraná.