Ronaldo Caiado anuncia saída do União Brasil

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nesta terça-feira (27) sua saída do partido União Brasil (UB). A decisão foi comunicada durante entrevista concedida a uma rádio do interior do estado de São Paulo, na qual o chefe do Executivo goiano explicou os motivos políticos que o levaram a deixar a legenda.

Segundo Caiado, a principal razão para o rompimento foi a aliança formal firmada entre o União Brasil e o Partido Progressista (PP), que resultou na criação da federação partidária União Progressista. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1. De acordo com o governador, o PP, partido liderado pelo senador Ciro Nogueira, teria se posicionado contra sua candidatura à Presidência da República, o que o levou a buscar outros caminhos políticos.

Procurada pelo g1, a assessoria de Ronaldo Caiado foi acionada para comentar oficialmente a saída do União Brasil, mas não houve retorno até a última atualização da reportagem.