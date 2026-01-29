Moraes nega visitas de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele recebesse visitas do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta (PL-ES). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (29) e mantém restrições impostas durante a prisão preventiva do ex-chefe do Executivo.

Segundo a decisão, Moraes considerou que a autorização das visitas poderia representar riscos às investigações em curso, além de mencionar a existência de incidentes disciplinares anteriores envolvendo o ex-presidente.

Além de indeferir o pedido específico das visitas, o ministro também determinou mudanças no cronograma autorizado. Até então, os encontros presenciais estavam liberados para quartas e quintas-feiras. Com a nova decisão, as visitas passam a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, em razão de preocupações relacionadas à segurança.

A alteração no calendário atende a uma solicitação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que avaliou a necessidade de ajustes logísticos para garantir o cumprimento das medidas de segurança no local onde Bolsonaro está custodiado.

O despacho de Alexandre de Moraes também confirmou a autorização para assistência religiosa. De acordo com a decisão, o ex-presidente poderá receber atendimento espiritual de um padre, conforme previsto nas normas que regem o sistema prisional.