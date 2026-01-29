Tarcísio visita Bolsonaro na prisão

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem encontro marcado nesta quinta-feira (29) com Jair Bolsonaro (PL), preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como 'Papudinha'. A visita ocorre em meio às articulações da direita para as eleições presidenciais e deve servir para consolidar o apoio de Tarcísio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, segundo o Metrópoles.

A ida do governador foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu o horário da visita entre 11h e 13h. Este será o primeiro encontro presencial entre Tarcísio e Bolsonaro desde setembro do ano passado. Uma tentativa anterior de visita, prevista para a semana passada, acabou cancelada por motivos familiares do governador paulista.

Nos bastidores políticos, Tarcísio vinha sendo citado como um dos principais nomes da direita com potencial eleitoral para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Ainda assim, o governador tem reiterado publicamente que não disputará o Planalto e que seu projeto político está concentrado na reeleição ao governo paulista, abrindo espaço para o senador Flávio Bolsonaro como nome prioritário do grupo.

Na última terça-feira (27), Tarcísio afirmou que o cenário interno da direita aponta para a consolidação da candidatura do filho mais velho do ex-presidente. “Eu não creio que vai mudar, acho que [a candidatura de Flávio] está se consolidando rapidamente. Ele está preenchendo esse espaço, tem o nome Bolsonaro, que é muito forte, então eu acredito que essa questão está decidida”, declarou o governador.

A expectativa entre aliados é que a conversa desta quinta-feira reforce publicamente esse alinhamento político. Nas últimas semanas, Tarcísio tem buscado afastar especulações sobre uma eventual candidatura própria e enfatizado sua lealdade a Bolsonaro, além de reiterar seu compromisso com a permanência no comando do Palácio dos Bandeirantes.

Em declarações recentes, o governador também abordou a situação pessoal de Jair Bolsonaro e afirmou que atua politicamente para apoiá-lo. “Vou mostrar para ele que a gente aqui fora está trabalhando para que a gente possa mudar essa situação, para que ele possa voltar para sua casa, para o seio da sua família, que é um objetivo nosso, que a gente não vai descansar”, disse.