Magno Malta tentou entrar na cela de Bolsonaro na Papudinha sem autorização do STF

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o senador Magno Malta (PL-ES) tentou acessar, sem autorização judicial, a área onde está preso Jair Bolsonaro (PL), na Papudinha, em Brasília. O episódio foi comunicado ao ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (22). As informações são do SBT News.

De acordo com ofício enviado ao STF, a tentativa ocorreu no sábado (17), no Núcleo de Custódia da Polícia Militar, instalado no 19º Batalhão da corporação. O senador teria comparecido ao local com a intenção de conhecer a cela ocupada por Bolsonaro.

Entenda o caso

Segundo o relato oficial da PMDF, o parlamentar foi informado de imediato de que o acesso não seria permitido sem ordem expressa do STFl. A corporação esclareceu que apenas familiares previamente autorizados podem realizar visitas regulares ao ex-presidente e que qualquer outra visita depende de cadastro e autorização específica do STF.

Durante a conversa com os policiais, Magno Malta questionou se poderia realizar uma oração no local e o pedido também foi negado. Conforme o documento, a assistência religiosa segue regras fixadas por decisão judicial, com nomes, dias e horários previamente definidos, sem previsão para a situação apresentada pelo senador.

"Após aproximadamente 30 minutos de diálogo, o senador manifestou ciência das informações prestadas e retirou-se voluntariamente das dependências do quartel", registrou a Polícia Militar no ofício encaminhado ao STF.

Abordagem de segurança

Ainda segundo a corporação, após deixar o interior da unidade, pessoas que estavam em um veículo oficial do Senado iniciaram filmagens do entorno do batalhão. A PMDF informou que, diante do risco à segurança institucional, uma equipe realizou abordagem orientativa, esclarecendo tratar-se de área sensível.

"Diante do potencial risco à segurança institucional, foi realizada abordagem orientativa por equipe da Polícia Militar do Distrito Federal, esclarecendo tratar-se de área sensível. A orientação foi prontamente acatada, as filmagens cessaram e o local foi deixado sem intercorrências", informou a corporação.

Assessoria nega tentativa de ingresso nas dependências

A assessoria do senador Magno Malta divulgou nota afirmando que o parlamentar permaneceu apenas nas imediações da Papudinha, em área externa e de acesso público, sob supervisão de agentes de segurança. Segundo o comunicado, não houve tentativa de ingresso nas dependências internas da unidade prisional.

A nota sustenta que o senador esteve no local na condição de amigo pessoal de Jair Bolsonaro, com o objetivo de obter informações sobre o estado de saúde e o bem-estar do ex-presidente. A assessoria afirmou ainda que Magno Malta tem ciência de que qualquer visita formal depende de autorização do STF.De acordo com o comunicado, o próprio senador mencionou publicamente sua ida ao local durante uma live de oração, como forma de dar transparência ao episódio.