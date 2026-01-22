Moraes marca nova data para visita de Tarcísio a Bolsonaro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a realizar uma visita a Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira (29). O encontro havia sido inicialmente marcado para esta semana, mas acabou sendo adiado a pedido do governador paulista. Tarcísio solicitou o adiamento do encontro alegando compromissos de agenda em São Paulo, o que levou Moraes a autorizar uma nova data para a visita. As informações são da Folha de São Paulo.

Encontro ocorre após definição eleitoral

A conversa entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro será a primeira desde que o ex-mandatário indicou o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como o seu escolhido para disputar as eleições presidenciais contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A definição marcou um novo momento nas articulações políticas do campo bolsonarista.

Antes disso, o último encontro presencial entre o governador paulista e o ex-mandatário havia ocorrido em setembro, período em que Bolsonaro ainda se encontrava em prisão domiciliar.

Outras visitas autorizadas por Moraes

Além da visita de Tarcísio, Alexandre de Moraes também autorizou Jair Bolsonaro a receber o senador Rogério Marinho (PL-RN). Marinho atua como coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, e o encontro está previsto para ocorrer no dia 4 de fevereiro. As autorizações fazem parte das decisões judiciais que regulam as visitas e atividades políticas do ex-presidente, sob acompanhamento do Supremo Tribunal Federal.

Prisão na Papudinha

Jair Bolsonaro está preso no Distrito Federal após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão no inquérito da trama golpista. Atualmente, Bolsonaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. O espaço conta com oito celas estruturadas como alojamentos coletivos.

A cela ocupada pelo ex-mandatário possui 54 metros quadrados, além de uma área externa de cerca de 10 metros quadrados. De acordo com informações oficiais, o ambiente dispõe de cozinha, quarto, sala, banheiro com box, lavanderia e chuveiro, seguindo o padrão das demais acomodações do batalhão.