Valdemar nega tensão entre Tarcísio e Bolsonaro após cancelamento de visita na Papuda

247 - O cancelamento da visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de prisão em regime fechado por tramar um golpe de Estado, provocou especulações sobre um possível desgaste na relação entre os dois. O encontro estava previsto para esta quinta-feira (22), no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, e seria o primeiro desde que Bolsonaro sinalizou a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial deste ano.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, minimizou o fato e negou qualquer “climão” entre Bolsonaro e o governador paulista e afirmou que o cancelamento não tem relação com disputas políticas.

Visita cancelada gera especulações no bolsonarismo

De acordo com Valdemar, a leitura de que Tarcísio teria ficado incomodado por não ter sido escolhido como candidato à Presidência não procede. “Tarcísio é um homem sério, não ficou chateado. Ele vai entrar na campanha [de Flávio] para valer. Essa história sobre ter algum incômodo é coisa do PT tentando colocar fogo na situação”, afirmou.

O último encontro entre Bolsonaro e Tarcísio ocorreu em setembro, quando o ex-mandatário ainda estava em prisão domiciliar. Desde então, aliados de Bolsonaro passaram a demonstrar desconforto com o que consideram uma postura pouco enfática do governador em relação à pré-campanha presidencial de Flávio.

PL reage a rumores de desgaste político

Valdemar afirmou ainda que Tarcísio está concentrado nas entregas administrativas em São Paulo, o que teria levado à necessidade de reagendar a visita. Questionado sobre a avaliação de aliados de Bolsonaro de que o apoio do governador seria tímido, o dirigente reforçou que, neste momento, a prioridade do governador é a agenda administrativa.

Ele também comentou a repercussão de uma publicação nas redes sociais do governador, na qual a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, escreveu: “nosso país precisa de um novo CEO, meu marido!”. Para Valdemar, o episódio foi distorcido. “Agora as pessoas publicam essas coisas na internet sem fundamento. Isso é como aquele comentário que supostamente a primeira-dama fez na publicação do Tarcísio. Não foi ela, foi a equipe. Ela nem sabia que falariam aquilo”, disse. Procurada, a assessoria de Cristiane não se manifestou.

Declaração de Flávio Bolsonaro amplia ruídos internos

De acordo com pessoas próximas aos envolvidos, a conversa entre Bolsonaro e Tarcísio havia sido marcada a pedido do ex-mandatário. A expectativa era de que Bolsonaro reafirmasse apoio à reeleição do governador em São Paulo e comunicasse oficialmente que Flávio é seu candidato à Presidência.

Apesar de o cancelamento ter sido justificado por compromissos em São Paulo, não havia registros oficiais na agenda do governador no dia previsto para a visita. Nos bastidores, lideranças do partido de Tarcísio avaliam que o recuo também foi influenciado por uma declaração de Flávio Bolsonaro à CNN Brasil.

Na entrevista, o senador afirmou que Bolsonaro comunicaria ao governador que ele seria o candidato à reeleição ao governo paulista, o que foi interpretado por aliados de Tarcísio como um ultimato para afastá-lo de qualquer plano presidencial. Segundo esses relatos, a fala causou desconforto no entorno do governador.