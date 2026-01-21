Tarcísio recua sobre apoio a Flávio e deve definir futuro político em abril

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu adiar sua entrada efetiva na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A avaliação no entorno do governador é de que qualquer movimento mais claro de apoio só deverá ocorrer a partir de abril, quando ele pretende definir de forma conclusiva seu futuro político. As informações são da CNN Brasil.

Tarcísio tem sinalizado a interlocutores que prefere manter cautela até que haja maior clareza sobre o cenário eleitoral. O governador já afirmou publicamente que pretende disputar a reeleição em São Paulo, mas, nas últimas semanas, passou a demonstrar dúvidas sobre uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto.

A estratégia adotada por Tarcísio segue recomendações de dirigentes de centro que o aconselham a manter o tema em compasso de espera. A orientação é deixar a discussão “em banho-maria” até abril, quando pesquisas mais consolidadas devem oferecer um retrato mais claro da disputa presidencial e das chances de cada campo político.

Esse movimento de hesitação, no entanto, tem causado desconforto na cúpula nacional do PL. Dirigentes da legenda avaliam que o governador não tem sido suficientemente leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como seu principal padrinho político. A relação ficou ainda mais tensionada após o adiamento de um encontro que Tarcísio teria com Bolsonaro na Papudinha, na quinta-feira (22).

Nos bastidores do partido, a leitura é de que o encontro serviria para que Bolsonaro solicitasse ao governador gestos públicos de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro já a partir de fevereiro. O adiamento da visita, justificado oficialmente por questões de agenda, foi recebido com desconfiança por lideranças do PL.

Aliados próximos ao governador afirmam que Tarcísio prefere aguardar os resultados das próximas pesquisas eleitorais antes de assumir qualquer compromisso definitivo. Caso a decisão final seja pela tentativa de reeleição ao governo paulista, a expectativa é de que ele declare apoio a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, mas apenas após a definição formal de seu próprio projeto político.