Tarcísio cancela visita a Bolsonaro na Papudinha, dizem aliados

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu não realizar a visita que estava prevista para a próxima quinta-feira (22) a Jair Bolsonaro (PL), que está preso no Distrito Federal após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Igor Gadelha e confirmada por auxiliares próximos ao governador.

Dois aliados influentes de Tarcísio confirmaram o cancelamento do encontro, mas não apresentaram justificativa para a mudança de planos. A visita havia sido comunicada previamente a aliados políticos e contava com autorização do STF.

Bolsonaro foi responsabilizado por cinco crimes: golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado por violência ou grave ameaça.

A autorização para a visita havia sido concedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. O despacho permitia que o encontro ocorresse no período da manhã, entre 8h e 10h, dentro das regras estabelecidas para visitas ao local de custódia.

Atualmente, Bolsonaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. O espaço conta com oito celas estruturadas como alojamentos coletivos.

A cela ocupada pelo ex-presidente possui 54 metros quadrados, além de uma área externa de cerca de 10 metros quadrados. De acordo com informações oficiais, o ambiente dispõe de cozinha, quarto, sala, banheiro com box, lavanderia e chuveiro, seguindo o padrão das demais acomodações do batalhão.

Até o momento, nem o governo paulista nem a defesa de Bolsonaro se manifestaram oficialmente sobre os motivos que levaram ao cancelamento da visita.