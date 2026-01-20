Lula diz que governo Bolsonaro levou os 'cassinos para dentro das casas' da população

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (20) que a expansão das apostas online no Brasil teve impacto direto sobre a rotina das famílias e atingiu, inclusive, crianças e adolescentes. Em discurso durante evento de entrega entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, o chefe do Executivo responsabilizou o governo Jair Bolsonaro (PL)pelo avanço das bets sem controle do Estado.

“Sou católico, e também os evangélicos, por muito tempo fomos contra jogos de azar, como o jogo do bicho, que até hoje é crime, mas todos jogam. Sempre fomos contra cassinos, sob o argumento de que é jogo de azar. O que aconteceu? Eles levaram o cassino para dentro da nossa casa, para nossos filhos utilizarem no telefone e fazerem jogatina… Estamos criando algoritmos, números, e não humanos”, disse Lula.

Falta de regulação no governo Bolsonaro

O discurso do presidente está alinhado à posição adotada pela equipe econômica do governo federal. O Ministério da Fazenda sustenta que o crescimento acelerado do setor ocorreu sem que houvesse cobrança adequada de tributos durante o governo Bolsonaro.

Em outubro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a ausência de tributação sobre as empresas de apostas. “O governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos pelas bets. Toda atividade econômica tem que ser tributada, independentemente da regularização”, disse Haddad na ocasião. .

Impacto no futebol, na publicidade e na economia

Na última sexta-feira (16), segundo o jornal O Estado de São Paulo, Lula voltou a abordar o tema ao afirmar que os cassinos online e as bets estão “tomando conta” do futebol, da publicidade e estimulam práticas de corrupção. Ao lado do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente mencionou a atuação da autoridade monetária para ampliar a arrecadação do setor.

“O cassino entrou nas casas da gente para a criança de dez anos pegar o telefone do pai e jogar, com essa quantidade de bets que foram criadas aí, que está tomando conta do futebol, da publicidade e da corrupção, porque vocês estão vendo o trabalho do Banco Central tentando fazer com que essa gente pague, pelo menos, imposto no nosso País”, disse Lula.

Tributação das bets e arrecadação bilionária

Em dezembro de 2025, Lula sancionou um projeto de lei que reduziu benefícios fiscais em 10% e ampliou a tributação das apostas online a partir deste ano. A estimativa do governo é de arrecadar R$ 22,45 bilhões em 2026. A alíquota sobre as bets passará de 12% para 15%, de forma escalonada até 2028.Paralelamente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou, em 2024, o bloqueio de sites de apostas considerados irregulares, medida que atingiu mais de 2 mil plataformas.