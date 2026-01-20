Lula critica Trump e diz que presidente dos EUA "quer governar o mundo" pelas redes sociais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (20) a forma de governar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para Lula, o chefe da Casa Branca deveria dedicar menos atenção às redes sociais e enfrentar de maneira mais direta os problemas da população dos EUA.

“Trump quer governar o mundo pelo Twitter, fantástico, será que é possível tratar o povo com respeito sem olhar na cara?”, questionou Lula durante um evento oficial do programa Minha Casa, Minha Vida, em Rio Grande (RS).

Ao encerrar o discurso, o presidente Lula voltou a defender a valorização das relações humanas e fez um apelo para que a população se desconecte por mais tempo das redes sociais. “Precisamos recuperar o humanismo”, disse Lula.