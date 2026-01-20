"Minha Casa, Minha Vida agora tem até churrasqueira", diz Lula no Rio Grande do Sul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta terça-feira (20), em Rio Grande (RS), um novo conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, com 1.276 unidades entregues. Além das varandas, os imóveis também passaram a contar com churrasqueiras.

“Além da varandinha do pum, vocês fizeram uma churrasqueira, extraordinário”, afirmou Lula durante o evento, ao defender a ampliação das áreas de lazer e a oferta de serviços públicos próximos aos conjuntos habitacionais, como unidades de saúde, alimentação.

No discurso, o presidente também agradeceu à colaboração da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), da ex-presidenta e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD, o Banco dos BRICS), Dilma Rousseff, e da Caixa Econômica Federal.