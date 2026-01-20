TV 247 logo
      "Minha Casa, Minha Vida agora tem até churrasqueira", diz Lula no Rio Grande do Sul

      Presidente Lula entregou 1276 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Grande-RS

      Entidades (RS) - 20/01/2026 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta terça-feira (20), em Rio Grande (RS), um novo conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, com 1.276 unidades entregues. Além das varandas, os imóveis também passaram a contar com churrasqueiras.

      “Além da varandinha do pum, vocês fizeram uma churrasqueira, extraordinário”, afirmou Lula durante o evento, ao defender a ampliação das áreas de lazer e a oferta de serviços públicos próximos aos conjuntos habitacionais, como unidades de saúde, alimentação.

      No discurso, o presidente também agradeceu à colaboração da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), da ex-presidenta e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD, o Banco dos BRICS), Dilma Rousseff, e da Caixa Econômica Federal.

