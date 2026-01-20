Lula entrega 1.276 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Rio Grande (RS)

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrega nesta terça-feira (20) 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. A cerimônia marca a inauguração do empreendimento Junção, um dos maiores projetos recentes de habitação popular no município, com a presença de autoridades federais e estaduais.

O evento conta também com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), e consolida um investimento total de R$ 123,6 milhões. Os recursos são provenientes do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), com contrapartida do governo do estado, e beneficiam diretamente 5.104 pessoas.

As novas moradias integram a modalidade Entidades do Minha Casa, Minha Vida e estão distribuídas em seis empreendimentos distintos, que incluem casas e apartamentos: Loteamento Cootrahab I e II, Residencial Cooparroio, Residencial Cooperlar, Residencial Coopernova e Residencial Uniperffil. A organização e a execução dos projetos ficam sob responsabilidade de cinco cooperativas e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos.

O complexo habitacional é entregue com infraestrutura completa, abrangendo redes de água e esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e sistemas de drenagem internos e externos. O projeto também oferece espaços de convivência e lazer, como quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, quiosque com churrasqueira, playground e centro comunitário.

A localização do empreendimento garante acesso a serviços públicos essenciais nas proximidades, incluindo unidades de saúde, equipamentos de assistência social e educação, restaurante popular, estação rodoviária e creche, ampliando as condições de qualidade de vida das famílias atendidas.

Destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do programa, a modalidade Entidades prevê a participação ativa dos próprios beneficiários na organização e na execução dos projetos habitacionais. As entidades responsáveis também realizam o trabalho social de mobilização e orientação das famílias, inclusive no período pós-entrega, com foco na convivência comunitária e na preservação dos espaços comuns.

A entrega em Rio Grande se insere em um contexto mais amplo de reconstrução habitacional no estado. A partir do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, o Governo Federal destina R$ 6,5 bilhões em créditos extraordinários para acelerar o acesso à moradia de famílias que perderam suas casas em decorrência das inundações.

Nesse escopo, a modalidade Compra Assistida viabiliza a aquisição de imóveis para mais de 9,5 mil famílias. Ao todo, considerando unidades do Compra Assistida, contratos firmados, autorizações para contratação e financiamentos pelo programa, o Rio Grande do Sul soma 142 mil novas moradias, o que representa mais de R$ 22,6 bilhões em investimentos federais em habitação.