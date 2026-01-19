Governo federal lança campanha nacional contra assédio após caso no BBB 26

247 - O governo federal lançou uma campanha nacional de enfrentamento ao assédio após a ampla repercussão de um episódio ocorrido no reality show BBB 26, exibido em rede nacional pela TV Globo. A iniciativa, segundo a coluna F5, da Folha de São Paulo, utiliza o caso para evidenciar a sensação constante de insegurança vivida por mulheres e reforçar que práticas

As peças publicitárias divulgadas nas redes sociais retomam o episódio exibido no programa para ampliar o debate público sobre violência sexual e alertar que nem mesmo espaços sob vigilância permanente garantem proteção às mulheres.

Campanha alerta para insegurança vivida por mulheres

Um dos materiais da campanha traz a seguinte mensagem: “você não está segura em lugar nenhum? Nem sob o olhar de milhões de pessoas? Chega de assédio!”. O texto reforça a percepção de vulnerabilidade feminina mesmo em ambientes altamente expostos e busca provocar reflexão sobre situações semelhantes fora das câmeras.

Outra publicação enfatiza o caráter criminoso da prática “O assédio não é brincadeira. Não é erro de interpretação. É crime. O Brasil assistiu a mais um episódio de assédio contra uma mulher. Se acontece até em rede nacional, imagina longe das câmeras?”. A mensagem destaca a gravidade da conduta e chama atenção para sua recorrência na sociedade.

Mensagem direta aos homens reforça importância da denúncia

A campanha também direciona um apelo específico aos homens, convocando-os a assumir responsabilidade diante de situações de violência. “Homens, chegou a hora de agir. Compartilhe. Mostre aos amigos que não concorda com essas atitudes. Não deixe nenhuma mulher em perigo. E se souber de algo, denuncie. Ligue 180”, diz a publicação.

Episódio no BBB 26 motivou ação do governo

O caso que originou a campanha ocorreu no último domingo (18), dentro da casa do BBB 26. O participante Pedro Henrique Espíndola avançou contra a colega Jordana Morais dentro da despensa da residência, com a porta fechada. Após a repercussão do episódio, ele desistiu do programa.

Polícia investiga possível importunação sexual

Pedro Henrique Espíndola é alvo de investigação da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em nota, a polícia informou que apura o caso de importunação sexual “após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa”. As imagens serão analisadas e o ex-participante deverá ser chamado para prestar depoimento.