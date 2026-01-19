Pedro do BBB 26 vira alvo de inquérito por suspeita de importunação sexual

247 - A Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, instaurou um inquérito para investigar o participante Pedro Henrique Espíndola, que integrou o elenco do Big Brother Brasil 26, sob suspeita de importunação sexual. A apuração teve início após a repercussão de um episódio ocorrido dentro da casa do reality show, exibido pela TV Globo, e envolve a análise de imagens do programa e a oitiva dos envolvidos.

Segundo nota da delegacia, o caso passou a ser investigado “após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa”. De acordo com o comunicado, diligências estão em andamento e Pedro será chamado para prestar depoimento, como parte do procedimento para o esclarecimento dos fatos.

O caso ganhou destaque após a saída de Pedro do programa, ocorrida no domingo (18), poucas horas antes da primeira formação de paredão da temporada. O vendedor ambulante acionou o botão de desistência e deixou o confinamento depois de ser acusado de assédio pela participante Jordana Morais.

Segundo o relato apresentado por Jordana aos demais confinados, o episódio ocorreu na despensa da casa. A sister afirmou que procurava um baby liss quando Pedro disse que havia um no local e entrou com ela no espaço. Em seu depoimento, Jordana descreveu o momento: “Ele entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Cê tá louco?’ e ele falou: ‘Tô fazendo o que tô com vontade’”.

Após a acusação, Pedro demonstrou aflição dentro da casa e decidiu abandonar o reality. Antes do episódio, o participante já havia feito comentários a outros confinados sobre ter traído a esposa no início do relacionamento, declarações que também repercutiram entre os colegas de programa.

Com a abertura do inquérito, a Delegacia da Mulher informou que seguirá analisando o material disponível e colhendo depoimentos para determinar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades, conforme previsto na legislação.