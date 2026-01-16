Julio Iglesias nega acusações de abuso sexual e diz que denúncias são falsas

247 - O cantor espanhol Julio Iglesias, de 82 anos, veio a público nesta sexta-feira (16) para negar acusações de agressão sexual e abuso de poder feitas por duas ex-funcionárias. Em uma manifestação publicada em suas redes sociais, o artista classificou as denúncias como infundadas e afirmou estar profundamente abalado com a repercussão do caso.

Segundo Iglesias, as acusações não correspondem à realidade. “Essas acusações são absolutamente falsas e me causam grande tristeza”, declarou o cantor. Ele também afirmou jamais ter cometido qualquer tipo de abuso contra mulheres: “Nunca senti tanta maldade, mas ainda tenho forças para que as pessoas conheçam toda a verdade e para defender minha dignidade diante de uma ofensa tão grave”.

Na mesma publicação, Iglesias reforçou que nunca “abusou, coagiu ou desrespeitou qualquer mulher” e sustentou que as acusações não foram apresentadas de boa-fé.

Ainda em sua manifestação pública, o cantor agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde que o caso se tornou público. Ele se dirigiu às pessoas que demonstraram solidariedade, chamando-as de “queridíssimas”, e acrescentou: “Senti muito consolo nelas”.

As denúncias estão sendo analisadas pela Procuradoria da Audiência Nacional da Espanha. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol El Diario, as investigações envolvem acusações apresentadas por uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta que trabalharam para Iglesias em 2021, em propriedades localizadas na República Dominicana e nas Bahamas.

Conforme relatado, são apurados possíveis crimes de imposição de servidão, condições abusivas de trabalho, lesão corporal, agressão e assédio sexual. As ex-funcionárias afirmam ter sido submetidas a toques indevidos, humilhações e constrangimentos, descrevendo um ambiente de trabalho marcado por controle e assédio constante.

Uma das denunciantes, que atuava como empregada doméstica, relatou ter sido pressionada a manter relações sexuais com o cantor. Ela descreveu episódios que incluem penetração não consentida, tapas fortes, mordidas e humilhações verbais, conforme consta na denúncia analisada pelas autoridades espanholas.