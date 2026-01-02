Violinista processa Will Smith por suposto assédio sexual

247 - O ator e rapper Will Smith tornou-se alvo de uma ação judicial movida por um violinista que integrou sua turnê, sob acusações de assédio sexual, demissão injusta e retaliação. O processo descreve episódios ocorridos durante a turnê Based on a True Story: 2025 Tour, realizada na primavera do ano passado, e aponta impactos psicológicos e prejuízos econômicos sofridos pelo músico após seu desligamento.

Segundo a Variety, o violinista Brian King Joseph processa Will Smith e a empresa Treyball Studios Management. No documento, o músico acusa o artista de “comportamento predatório” e de ter “deliberadamente preparado e aliciado o Sr. Joseph para futura exploração sexual” ao longo da relação profissional estabelecida durante a turnê.

Acusações envolvem turnê de 2025

De acordo com o processo, Smith contratou Brian King Joseph em novembro de 2024 para uma apresentação em San Diego. Posteriormente, o violinista foi convidado a integrar a turnê de 2025 e a participar do próximo álbum do artista. A ação sustenta que, à medida que o relacionamento profissional se estreitou, Smith teria feito declarações de cunho pessoal, incluindo a frase: “você e eu temos uma conexão tão especial, que não tenho com mais ninguém”.

Brian King Joseph ganhou projeção nacional após participar do programa America’s Got Talent. Ele passou a integrar a primeira etapa da turnê em março de 2025, durante um show realizado em Las Vegas, onde quartos de hotel foram reservados para músicos e membros da equipe.

Episódio em hotel motivou denúncia

A petição relata que a bolsa do violinista, que continha a chave de seu quarto, desapareceu por várias horas e foi posteriormente devolvida por integrantes da produção, apontados como os “únicos indivíduos com acesso” ao local. Ao retornar ao quarto naquela noite, Joseph afirma ter encontrado sinais de que alguém havia entrado “ilegalmente” no espaço.

Entre os objetos deixados no quarto estavam lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete com a mensagem: “Brian, voltarei no máximo até as 17h30, só nós dois (coração desenhado), Stone F”. Segundo o músico, o recado foi interpretado como um aviso de que “um indivíduo desconhecido retornaria em breve ao seu quarto para praticar atos sexuais” com ele.

Músico relata retaliação após registro policial

Após o ocorrido, Joseph afirma ter acionado a segurança do hotel, comunicado a representantes de Smith e registrado um boletim de ocorrência junto à polícia por meio do número de emergência não urgente. Dias depois, conforme consta no processo, um integrante da equipe de gestão teria “envergonhado” o músico pelo episódio, sugerindo que ele havia inventado a história e informando que seria dispensado da turnê.

Processo pede indenização por danos psicológicos

A ação judicial sustenta que a demissão resultou em transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) e perdas financeiras. Brian King Joseph pede reparação por assédio sexual, retaliação e demissão injusta, solicitando que o valor das indenizações seja definido por um júri. Procurados pela Variety, representantes de Will Smith não responderam aos pedidos de comentário até a publicação da reportagem.