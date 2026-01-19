Globo é duramente criticada após desistência de Pedro do BBB 26: "conivente com assédio"

247 - A TV Globo passou a ser alvo de duras críticas nas redes sociais após a desistência de Pedro do BBB 26, ocorrida neste domingo (18). A reação negativa veio depois de a participante Jordana acusar o brother de assédio e a produção do reality optar por liberar o botão de desistência, permitindo que ele deixasse o programa voluntariamente.As informações foram divulgadas inicialmente pelo Metrópoles, que acompanhou a repercussão do caso e as manifestações do público nas redes sociais.

Segundo os internautas, a emissora deveria ter adotado uma postura mais firme diante da gravidade da denúncia e promovido a expulsão de Pedro ao vivo, em vez de permitir sua saída por iniciativa própria. Para parte do público, a decisão da produção enfraqueceu o posicionamento do programa em casos envolvendo condutas consideradas inaceitáveis.

As críticas se multiplicaram nas redes sociais logo após a desistência. “A produção não tinha que deixar disponível o botão para desistência”, escreveu um usuário. “Era para ele sair humilhado e expulso, como nojento que é”, comentou outro. Já um terceiro afirmou: “A produção é conivente com assédio. Única explicação plausível para terem esperado ele desistir ao invés de expulsarem ele”.

O caso também foi analisado por comentaristas especializados em entretenimento. No X, antigo Twitter, Rick Souza, do programa Ministério da Fofoca, exibido no YouTube do Metrópoles, criticou duramente a condução da situação. “Ele sair como desistente e não como expulso é um acinte. O cara agarra outra participante pelo pescoço, diz que faz o que tem vontade e a produção não faz nada? Ligar o botão para esse covarde se auto eliminar é muito conveniente para a Globo se esquivar da responsabilidade”, escreveu.

A repercussão negativa aumentou após a entrada ao vivo de Tadeu Schmidt na programação da Globo para comunicar oficialmente a desistência. Internautas apontaram que o apresentador teria demonstrado leveza excessiva ao tratar do assunto, inclusive rindo em determinado momento, o que gerou ainda mais indignação.“Me irrita a falta de seriedade do Tadeu”, criticou um usuário.

“Tadeu Schmidt totalmente fora do tom, falando como se fosse algo leve”, disse outro. Houve ainda quem questionasse: “Por que o Tadeu Schmidt está rindo?? Não tem nada de engraçado nesse crime que esse cara fez”.

Pedro deixou o BBB 26 após apertar o botão de desistência neste domingo (18). A saída ocorreu depois de Jordana relatar à produção que teria sido assediada pelo participante dentro da casa.

De acordo com o relato da sister, Pedro entrou com ela no confessionário, a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la à força. O caso foi levado ao conhecimento da produção, que passou a avaliar a situação internamente.

Após o episódio, Pedro demonstrou arrependimento pelo comportamento e, na primeira oportunidade, optou por deixar o reality show. Até o momento, a Globo não anunciou se adotará novas medidas ou se fará um pronunciamento mais detalhado sobre o caso.

A condução do episódio reacendeu debates nas redes sociais sobre os critérios do programa em situações envolvendo denúncias de assédio e a responsabilidade da emissora diante de comportamentos considerados graves dentro do confinamento.