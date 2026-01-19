Após assédio, Globo rescinde contrato de Pedro e o trata como expulso do BBB 26

247 - A TV Globo decidiu enquadrar Pedro Henrique, participante do BBB 26 que deixou o programa no domingo (18), como expulso do reality show para todos os efeitos legais. A medida levou ao encerramento imediato do contrato firmado com o vendedor ambulante e à perda de qualquer valor relacionado à sua participação na atração, informa o F5.

A emissora formalizou a rescisão contratual nesta segunda-feira (19). Segundo o acordo padrão do programa, participantes que deixam a competição nessas condições não recebem cachê nem valores proporcionais aos dias de confinamento.

A Globo avaliou que o caso de Pedro não se tratou de uma simples desistência. A direção do programa entendeu que houve uma “conduta inadequada gravíssima”, uma vez que o participante acionou o botão de saída após perceber que poderia ser expulso pelas regras do BBB. Em situações consideradas apenas como desistência, o processo jurídico costuma ser menos rígido, e há precedentes de manutenção contratual, como ocorreu com Lucas Penteado no BBB 21.

Além do rompimento do vínculo com o reality, a emissora também encerrou o contrato de representação comercial de Pedro Henrique nas redes sociais, que era intermediado pela ViU, agência de influenciadores digitais ligada à Globo. O e-mail de contato profissional foi retirado de seus perfis logo após a notificação oficial.

A decisão foi tomada após um episódio envolvendo Jordana Morais, colega de confinamento. Durante o programa ao vivo, a Globo exibiu imagens em que Pedro encurrala Jordana na despensa da casa e tenta beijá-la. A participante relatou o ocorrido aos demais brothers, descrevendo a situação em detalhes.

“Eu estava procurando o baby liss. O Pedro falou: ‘Na despensa deve ter mais’. Eu falei: ‘Vou ver’. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Você tá louco?’ e ele falou: ‘Tô fazendo o que tô com vontade’”, contou Jordana.

Na edição exibida no domingo, Pedro também falou no confessionário sobre o episódio. “Eu estava há dias querendo me segurar para não cobiçar as meninas, a Jordana principalmente, porque é parecida com minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei para ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco”, afirmou.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou à casa que a produção já havia decidido pela expulsão caso Pedro não deixasse o programa espontaneamente. “Porque atitudes assim são inaceitáveis. Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável”, disse o jornalista durante a conversa com os confinados.

A área jurídica da Globo prepara um relatório sobre o comportamento de Pedro para encaminhamento às autoridades. A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar o caso como importunação sexual. Como consequência editorial, Pedro Henrique também foi retirado da vinheta oficial do BBB 26, que estreia na edição desta terça-feira (20), marcando sua exclusão definitiva do material promocional do programa.