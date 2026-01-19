Henri Castelli admite medo de morrer: "estou em pânico"

247 - O ator Henri Castelli, de 47 anos, falou pela primeira vez sobre sua saída inesperada do BBB 26 após sofrer duas convulsões em um curto intervalo de tempo. Abalado, o artista relatou o medo que sentiu diante da gravidade do quadro. “Comecei a ficar com medo de morrer”, afirmou. A entrevista, concedida ao Fantástico, detalha os momentos de tensão vividos por Castelli dentro e fora da casa mais vigiada do país.

O ator precisou deixar o reality na última quarta-feira (14), após recomendação médica, para preservar sua saúde. Henri havia entrado no confinamento na segunda-feira (12), mas apenas dois dias depois passou mal durante a prova de resistência que marcou a abertura da temporada. Segundo ele, os primeiros sinais da crise surgiram ainda durante a competição.Ao relembrar o episódio, o ator descreveu a sensação física que antecedeu a primeira convulsão. “A coisa vai te puxando como se alguém tivesse uma corda na sua cabeça. Eu não conseguia me movimentar, eu só conseguia brigar contra mim, eu mesmo, porque os músculos enrijecem. Eu caí sabendo que eu estava caindo”, relatou.

Após ser atendido e levado ao hospital, Henri retornou temporariamente ao confinamento. No entanto, pouco tempo depois, sofreu uma segunda convulsão, considerada decisiva para a recomendação médica de afastamento definitivo do programa.

De acordo com os exames realizados, o ator foi submetido a uma descarga elétrica cerebral intensa, condição que provoca a interrupção momentânea das funções cognitivas e motoras. A equipe médica avaliou que a permanência no reality poderia representar riscos ainda maiores à sua integridade física.

O momento mais angustiante, segundo Castelli, aconteceu após a segunda crise, da qual ele não tem lembrança consciente. Ao despertar no hospital, o ator relatou forte confusão mental e pânico. “Eu vi uma porta, um clarão abrindo. Eu falei: ‘O que aconteceu? Eu tô na casa? É uma prova’. Nessa hora, eu fiquei em pânico”, contou.

A repetição das crises em um intervalo tão curto intensificou o medo do ator, que passou a temer pela própria vida. “Eu não sabia da gravidade, mas é evidente. Se você pensar: de novo um ataque? Daqui a pouco voltou o terceiro, o quarto, o que vai acontecer? Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer”, disse, emocionado.Atualmente, Henri Castelli está em fase de recuperação e segue sob acompanhamento médico. Ele está hospedado na casa de uma amiga, no Rio de Janeiro, onde pretende reavaliar sua rotina e focar integralmente no tratamento neurológico.