Globo atualiza estado de saúde de Henri Castelli após convulsão no BBB

Henri Castelli, ator e participante do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), passou por um episódio de convulsão durante a primeira prova do líder da temporada, realizada na última terça-feira (13). Segundo nota oficial divulgada pela TV Globo, Castelli já recobrou a consciência e apresenta um quadro de saúde considerado estável pela equipe médica da emissora.

O incidente ocorreu em uma prova de resistência que ultrapassava dez horas de duração, quando o ator passou mal ao permanecer em pé sobre uma estrutura do jogo. Ao cair, ele começou a convulsionar diante dos demais participantes, o que gerou momentos de tensão e preocupação dentro da casa.

Durante o episódio, os colegas de confinamento reagiram imediatamente. Babu foi um dos primeiros a alertar a produção: “Gente, ele tá dando convulsão! Médico”, enquanto outros pedidos de ajuda eram ouvidos na transmissão ao vivo. “Médico, por favor, ele está virando o olho”, clamou outro brother, evidenciando o clima de apreensão vivido pelos confinados.

A produção interrompeu temporariamente a dinâmica assim que percebeu a gravidade da situação. Médicos da equipe do BBB entraram na área da prova e prestaram os primeiros atendimentos no local antes de conduzir Castelli para observação em uma área interna do Projac, centro de produção da Globo.

Em comunicado compartilhado com os participantes do reality, a emissora informou que o ator seguirá afastado das atividades dentro da casa sob observação médica e passará por uma bateria de exames para avaliar sua condição com mais detalhes. A produção também reafirmou que todos os protocolos de saúde foram acionados assim que o incidente aconteceu.

O caso gerou comoção entre os fãs do programa e levantou questionamentos sobre a intensidade das provas de resistência e a pressão física enfrentada pelos participantes. A situação de Castelli segue monitorada de perto, e seu possível retorno ao jogo dependerá da evolução clínica nas próximas horas.

Henri Castelli, de 47 anos, é um ator com longa trajetória na televisão, tendo atuado em diversas novelas, séries e trabalhos no cinema antes de integrar o grupo Camarote no BBB 26. Sua participação no reality tinha sido marcada pela atuação e pelo convívio com outros participantes, até o episódio que mobilizou a produção do programa e o público.

Situação no jogo

Com a saída temporária de Castelli da prova, os demais competidores continuaram na disputa pela liderança. A produção ainda não informou oficialmente se a ausência dele implicará em alguma alteração nas regras da prova ou no andamento da disputa pelo título de líder da semana.

A atualização sobre o estado de saúde do ator segue como ponto central de atenção para a equipe médica do programa e para os fãs do reality show, que aguardam novas informações sobre seu quadro clínico nas próximas horas.