Henri Castelli convive com sequelas no rosto após agressão e deixa o BBB 26 após convulsões

247 - O ator Henri Castelli, de 47 anos, voltou ao centro das atenções após sofrer crises convulsivas durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, na manhã desta quarta-feira (14). O episódio reacendeu o debate sobre seu histórico de saúde e as sequelas permanentes deixadas por uma agressão brutal sofrida no fim de 2020. As informações são da CNN e Metrópoles.

Durante a prova de resistência, após cerca de 10 horas, Henri passou mal e apresentou uma convulsão, sendo atendido ainda no local e encaminhado a um hospital. Mais tarde, após exames iniciais não apontarem alterações significativas, o ator retornou à casa, por volta das 14h30. No entanto, menos de meia hora depois, sofreu uma nova crise convulsiva, o que levou a produção a retirá-lo definitivamente do programa.

Em nota oficial, a TV Globo confirmou a saída do ator do reality show. “Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no ‘provódromo’ pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa”, informou a emissora.

A decisão foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que a orientação médica foi para que Henri permanecesse internado e realizasse uma nova bateria de exames, inviabilizando sua permanência no confinamento. A primeira convulsão chegou a ser exibida ao vivo, o que gerou forte repercussão nas redes sociais e críticas de internautas à demora no atendimento médico durante a prova.

Além do episódio recente, Henri Castelli convive até hoje com sequelas físicas e emocionais decorrentes de uma agressão sofrida durante uma festa em Alagoas, no fim de 2020. Na ocasião, o ator teve uma fratura exposta na mandíbula, considerada grave, que exigiu uma cirurgia complexa de reconstrução facial, com o uso de pinos, fios de aço e parafusos. As lesões deixaram marcas definitivas em seu rosto.

Os agressores, identificados como o empresário Bernardo Malta de Amorim e o corretor Guilherme Accioly Ferreira, alegaram à época que o ator estaria alterado e que teriam apenas reagido a uma suposta investida inicial. O caso teve ampla repercussão nacional e marcou profundamente a vida do artista.

Após o ataque, Castelli passou por múltiplas cirurgias e desenvolveu parestesia crônica, condição caracterizada pela perda de sensibilidade no lado direito do rosto e no queixo. Além das limitações físicas, o ator relatou, ao longo dos anos, impactos psicológicos e emocionais decorrentes da violência sofrida.

No BBB 26, Henri revelou que as crises convulsivas foram inéditas em sua vida, o que aumentou a preocupação da equipe médica e do público. Especialistas ouvidos pela imprensa destacaram que episódios convulsivos repetidos exigem investigação clínica aprofundada, especialmente em contextos de esforço físico extremo e histórico de traumas.