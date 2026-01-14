Web detona primeiros socorros da Globo após Henri Castelli convulsionar no BBB: "absurdo" (vídeo)

247 - A convulsão sofrida por Henri Castelli durante a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 26 provocou uma onda de críticas nas redes sociais, direcionadas principalmente à atuação da produção da Globo no momento do atendimento ao ator. Internautas apontaram lentidão nos primeiros socorros e avaliaram que a equipe aparentava estar despreparada diante de uma situação considerada grave.

O episódio ocorreu quando Castelli passou mal, caiu no chão e começou a convulsionar diante dos demais participantes. A dinâmica foi interrompida apenas após alertas feitos pelos próprios brothers, enquanto a produção demorava a intervir até a chegada de médicos ao local.

Nas redes sociais, vídeos do momento passaram a circular rapidamente e geraram forte reação do público. Muitos usuários questionaram a ausência imediata de uma equipe médica junto à prova e a postura da produção durante os primeiros minutos do atendimento. Um dos comentários mais compartilhados dizia: “gente e essa demora? a produção tem que estar mais preparada pra esse tipo de situação!”

Outros internautas criticaram não apenas a produção, mas também o clima competitivo mantido até que a gravidade do quadro ficasse evidente. “fora que os participantes parecem que estao nos jogos mortais, pouco se f* pro cara se debatendo no chao”, escreveu um usuário, em tom de indignação.

A forma como integrantes da produção entraram no local da prova também virou alvo de ironia. “Meu Deus, a produção entrando pra socorrer ele como se ele tivesse espirrado só....”, comentou outro internauta, sugerindo que a reação foi incompatível com a urgência da situação.

Especialmente criticada foi a ausência de profissionais de saúde posicionados previamente no espaço da prova, algo que parte do público considera indispensável em desafios de longa duração e alto desgaste físico. “Gente, nestas provas tem que ter uma equipe médica no local. Olha o tempo que demorou para chegar e a tranquilidade em agir, numa hora tão tensa. Neste momento, segundos são primordiais”, escreveu uma usuária.

Mesmo entre as críticas, mensagens de apoio ao ator também se destacaram. “Força Henri!!!!A velocidade da produção entrar eh assustadora..”, afirmou outro comentário, misturando solidariedade com reprovação à condução do atendimento.

Em nota divulgada posteriormente, a Globo informou que Henri Castelli está consciente, com quadro estável, e permanece sob observação médica, passando por exames. A emissora afirmou ainda que todos os protocolos de segurança foram acionados, sem detalhar, no entanto, o tempo de resposta ou a presença de equipes médicas durante a prova.