Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro na Papudinha

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (20) a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente preso Jair Bolsonaro, atualmente no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Bolsonaro foi condenado, pelo STF, a 27 anos e três meses por liderar a trama golpista após as eleições de 2022.

Na decisão, Moraes autoriza Tarcísio a visitar o ex-presidente preso na quinta-feira (22), das 8h às 10h. "Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022: (i) Quinta-feira, dia 22/1/2026, das 8h às 10h: Tarcísio Gomes de Freitas, CPF nº 180.777.838-05; (ii) Quarta-feira, dia 28/1/2026, das 8h às 10h: Diego Torres Dourado, CPF nº 018.523.271-03; e (iii) Quinta-feira, dia 29/1/2026, das 8h às 10h: Bruno Scheid, CPF nº 750.710.022-72", diz o documento.

A decisão atende a um pedido dos advogados de defesa de Bolsonaro e destaca que as visitas devem ocorrer sob restrições estabelecidas pelo STF.