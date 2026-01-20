Flávio diz que Bolsonaro descarta 2026 e aposta na reeleição de Tarcísio

247 - A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Jair Bolsonaro marcará mais do que um reencontro após a prisão do ex-presidente. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o encontro servirá para deixar claro que uma candidatura presidencial de Tarcísio em 2026 não está no horizonte e que a reeleição no comando do Palácio dos Bandeirantes é tratada como prioridade política.

Em entrevista ao jornal O Globo, Flávio afirmou que Bolsonaro pretende reforçar pessoalmente o papel central de São Paulo na estratégia do grupo. “Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele”, disse o senador.

Segundo Flávio, o encontro terá também um caráter afetivo. Ele destacou a relação próxima entre o governador e o ex-presidente, mantida mesmo após a prisão. “Tarcísio gosta muito do Bolsonaro e sempre pergunta como ele está”, afirmou.

A visita foi autorizada nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorrerá na próxima quinta-feira. Será a primeira conversa entre os dois desde a prisão preventiva de Bolsonaro, no fim de novembro, quando ele passou a cumprir pena.

O encontro acontece em meio a disputas internas na direita após Bolsonaro indicar Flávio como pré-candidato ao Planalto, em dezembro. Apesar de reiterar apoio ao senador, Tarcísio tem buscado manter diálogo com o bolsonarismo e com o STF, inclusive ao defender a possibilidade de prisão domiciliar para o ex-presidente, que está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, o “Papudinha”, onde todas as visitas dependem de autorização judicial.