Tarcísio tem agenda vazia após cancelar visita a Bolsonaro por compromissos

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), optou por não cumprir compromissos públicos nesta quinta-feira (22) e manteve na agenda apenas atividades internas no Palácio dos Bandeirantes. A decisão ocorre após o cancelamento de uma viagem a Brasília, onde estava prevista uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”. As informaçoes são do jornal O Globo.

A assessoria pessoal do governador informou que a mudança de planos se deu em razão de compromissos já agendados em São Paulo. O encontro com Bolsonaro havia sido confirmado pelo próprio Tarcísio na terça-feira (20), mas foi desmarcado poucas horas depois.

A visita tinha peso político relevante. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai como pré-candidato à Presidência da República, a conversa serviria para reforçar ao governador paulista que a prioridade do ex-presidente seria a reeleição de Tarcísio em São Paulo. A sinalização, no entanto, não foi bem recebida pelo governador, que ainda nutre expectativas de disputar o Palácio do Planalto.

Interlocutores relatam que Tarcísio já afirmou, em mais de uma ocasião, que apoiaria Flávio Bolsonaro, mas apenas “no momento certo”. A pressão antecipada do entorno bolsonarista para que o governador se engajasse de forma imediata na candidatura do filho mais velho do ex-presidente é apontada como o principal fator de irritação no Palácio dos Bandeirantes.

A orientação atual de Tarcísio é evitar o fechamento de portas e não assumir novos compromissos políticos neste momento. A estratégia delineada por seu entorno é adiar qualquer definição mais clara sobre o grau de envolvimento na disputa presidencial até pelo menos abril. O cálculo leva em conta o cenário de reacomodação do bolsonarismo após a prisão de Bolsonaro, além do risco de que qualquer gesto público seja interpretado como um “carimbo” definitivo de alinhamento.

A visita cancelada havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seria o primeiro encontro presencial entre Tarcísio e Bolsonaro desde a prisão do ex-presidente, no fim de novembro. Também marcaria a primeira conversa entre ambos após a indicação formal de Flávio Bolsonaro como pré-candidato ao Planalto, anunciada em dezembro, a pedido da defesa do ex-presidente.