Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica e dor controlada após cirurgia no ombro, aponta boletim

247 - Jair Bolsonaro (PL) apresenta evolução clínica satisfatória e mantém a dor sob controle após passar por uma cirurgia no ombro direito, segundo boletim médico divulgado neste domingo (3). De acordo com a nota, o ex-mandatário foi submetido a um procedimento de reparo artroscópico do manguito rotador. As informações são da CNN Brasil.

"Mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor. Segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional", informou o hospital. Michelle Bolsonaro também comentou o estado de saúde do ex-mandatário nas redes sociais.

Segundo ela, Bolsonaro apresenta bom quadro geral, mas enfrenta limitações momentâneas. "Está apenas um pouquinho chateado, pois ainda não consegue se alimentar sozinho. Como a cirurgia foi no ombro direito e ele é destro, isso o impossibilita neste momento. Estou o ajudando em suas limitações", escreveu.

Bolsonaro está internado em um hospital privado em Brasília desde sexta-feira (1º), quando passou pelo procedimento cirúrgico. A intervenção foi realizada após uma queda sofrida em janeiro, enquanto ele estava na Superintendência da Polícia Federal.

Segundo o ortopedista Alexandre Firmino, integrante da equipe médica que acompanha o ex-mandatário, a previsão é de alta para segunda-feira (4). Após deixar o hospital, Bolsonaro deve retornar à residência onde cumpre prisão domiciliar. O tratamento inclui fisioterapia motora e pulmonar.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. A prisão domiciliar foi concedida no fim de março, por um período de 90 dias, com base em questões de saúde.

Cirurgia no ombro

A cirurgia realizada na sexta-feira (1º) tratou lesões no manguito rotador e estruturas associadas, afetadas após a queda ocorrida em janeiro. Bolsonaro deu entrada no hospital acompanhado pela ex-primeira dama.

A Polícia Militar realizou a escolta até a unidade hospitalar, com apoio dos setores de inteligência e de policiamento regional do Distrito Federal. A realização da cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da defesa.