Lindbergh denuncia que derrubada de veto pode beneficiar Bolsonaro, traficantes e estupradores

247 – O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) fez um duro alerta sobre a tentativa de derrubada, no Congresso Nacional, de veto do presidente Lula a um projeto que, segundo ele, pode reduzir penas de condenados por crimes hediondos e beneficiar diretamente Jair Bolsonaro, além de traficantes, milicianos, estupradores e autores de feminicídio.

Em vídeo publicado no YouTube, Lindbergh afirmou que a articulação envolve Flávio Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas. "Escândalo, pessoal. Temos que nos mobilizar. Flávio Bolsonaro e sua gangue quer diminuir pena de traficantes, estupradores e autores de feminicídio", declarou.

Segundo Lindbergh, a proposta está ligada ao projeto da dosimetria, que, em sua avaliação, teria efeito semelhante ao de uma anistia para Bolsonaro. Ele afirmou que, no caso do ex-presidente, a pena poderia cair de sete anos em regime fechado para dois anos e quatro meses.

O parlamentar sustenta que, para alcançar esse efeito, o texto também reduziria percentuais mínimos de cumprimento de pena para crimes hediondos.

Crimes hediondos

"Em crimes hediondos, por exemplo, o cumprimento mínimo de pena cairia de 70% para 40%. No caso de réus primários. No caso de crimes hediondos com resultado de morte, o percentual recuaria de 75 para 50%", afirmou.

Lindbergh acusou os bolsonaristas de manterem um discurso falso sobre segurança pública. Segundo ele, a medida poderia favorecer nomes ligados ao crime organizado. "Traficantes, os amigos milicianos do Flávio Bolsonaro, Fernandinho Beira-Mar, Marcola, todo mundo beneficiado", disse.

O deputado também criticou a postura da oposição em relação à chamada CPI do Master. De acordo com ele, parlamentares bolsonaristas afirmam querer a investigação, mas teriam feito um acordo para evitar que o tema avançasse.

"Eles fizeram um acordão. Fizeram acordão para não falar no assunto. Vão ficar tudo caladinhos porque na sessão do Congresso eles podiam pedir para que a CPI fosse lida", afirmou.

Para Lindbergh, a tentativa de derrubada do veto representa um grave risco institucional e penal. "É um acordão vergonhoso que vai beneficiar a criminalidade brasileira. O criminoso Jair Bolsonaro, traficantes, milicianos, estupradores", concluiu.