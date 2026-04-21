“Somos Tiradentes”, diz Lindbergh ao defender soberania nacional
Deputado associa legado histórico à disputa política e critica adversários em publicação nas redes
247 - Uma publicação do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) nas redes sociais marcou as celebrações do Dia de Tiradentes nesta terça-feira (21), ao associar o legado do líder da Inconfidência Mineira ao cenário político atual e à defesa da soberania brasileira. Na mensagem, o parlamentar também direcionou críticas a adversários e fez referência às eleições.
O conteúdo foi divulgado em sua conta oficial na plataforma X (antigo Twitter), onde Lindbergh utilizou a figura histórica como símbolo de resistência nacional. “Nós somos Tiradentes!”, afirmou logo no início da postagem. Em seguida, reforçou o posicionamento político: “Viva o Brasil independente, soberano, dono das suas riquezas e do seu futuro”.
Ao estabelecer um contraste com o campo oposicionista, o deputado mencionou Silvério dos Reis, conhecido por seu papel na delação da Inconfidência. “Eles são Silvério dos Reis”, escreveu.
Lindbergh ampliou as críticas ao abordar o cenário político e a relação com interesses externos. “Em outubro, vamos derrotar o complexo de vira-latas, essa turma de traidores da Pátria, entreguistas, capachos dos EUA”, declarou.