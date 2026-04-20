Tiradentes e a soberania nacional: por que esta causa ainda é tão atual no Brasil

247 – Celebrado em 21 de abril, o feriado de Tiradentes, que homenageia o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, permanece como um dos símbolos mais poderosos da luta pela soberania nacional no Brasil. Mais de dois séculos após sua execução pela Coroa portuguesa, a causa que o levou ao patíbulo – a resistência contra a exploração externa e a defesa de um projeto de nação independente – segue atual. Em 2026, esse debate ganha novo fôlego com o presidente Lula, que se coloca na disputa por um quarto mandato com a soberania como eixo central de seu projeto político.

A comparação entre Tiradentes e o momento político contemporâneo não é meramente retórica. Trata-se de uma leitura histórica que evidencia como o Brasil, em diferentes períodos, enfrentou desafios semelhantes: a tensão entre dependência externa e autonomia nacional, entre elites alinhadas a interesses estrangeiros e forças que defendem um projeto soberano.

Lula usa o boné "O Brasil é dos brasileiros" (Photo: RICARDO STUCKERT)

A inconfidência e o nascimento da ideia de soberania

Tiradentes foi o rosto mais conhecido da Inconfidência Mineira, movimento que emergiu no final do século XVIII em reação à exploração econômica imposta por Portugal. A cobrança excessiva de impostos, como a derrama, simbolizava um sistema colonial que drenava riquezas do território brasileiro para sustentar a metrópole.

Mais do que uma revolta fiscal, a Inconfidência representava um embrião de pensamento nacional. Inspirados por ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, os inconfidentes defendiam a criação de uma república no Brasil, rompendo com o domínio externo.

Tiradentes, ao assumir publicamente a responsabilidade pelo movimento, tornou-se mártir. Sua execução, em 1792, foi um recado brutal da Coroa: qualquer tentativa de autonomia seria reprimida com rigor. Ainda assim, seu legado atravessou gerações e ajudou a consolidar a noção de que o Brasil deveria ser dono de seu próprio destino.

A soberania como eixo do projeto de Lula

No Brasil contemporâneo, a soberania reaparece como tema central em meio a disputas geopolíticas e econômicas globais. O presidente Lula, ao buscar um quarto mandato, tem reiterado a necessidade de fortalecer a autonomia nacional em áreas estratégicas, como energia, indústria, tecnologia e política externa.

Após décadas de políticas neoliberais que reduziram a capacidade do Estado e ampliaram a dependência externa, o atual governo aposta em um modelo que combina estabilidade macroeconômica com intervenção ativa para estimular o desenvolvimento. A reindustrialização, o fortalecimento de empresas públicas e a integração regional são pilares dessa estratégia.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa, na Sala de Coletiva. Rio de Janeiro - RJ - 07/07/2025 (Photo: Ricardo Stuckert / PR) Ricardo Stuckert / PR

A política externa também reflete essa visão. O Brasil tem atuado de forma mais assertiva em fóruns multilaterais, reforçando sua participação no BRICS e defendendo uma ordem internacional multipolar. Trata-se de uma tentativa de reduzir a dependência em relação às grandes potências tradicionais e ampliar o espaço de decisão soberana.

Dependência ontem e hoje

Se no tempo de Tiradentes a exploração se dava de forma direta, com a transferência de riquezas para Portugal, no mundo contemporâneo os mecanismos são mais sofisticados. A dependência tecnológica, financeira e industrial funciona como uma nova forma de subordinação.

O Brasil, apesar de sua dimensão continental e riqueza de recursos naturais, ainda enfrenta desafios estruturais. A desindustrialização precoce, a vulnerabilidade externa e a influência de interesses estrangeiros em setores estratégicos são questões que limitam sua autonomia.

Nesse contexto, a defesa da soberania ganha contornos modernos. Não se trata apenas de independência política formal, mas de capacidade real de decidir sobre os rumos econômicos e sociais do país.

O papel das elites e a disputa de projetos

Um elemento que aproxima o período de Tiradentes do Brasil atual é o comportamento das elites. No século XVIII, parte significativa das elites coloniais mantinha vínculos estreitos com a metrópole, beneficiando-se do sistema vigente.

Hoje, a situação se repete sob novas formas. Segmentos do mercado financeiro e grupos econômicos frequentemente resistem a políticas que ampliem o papel do Estado ou reduzam a dependência externa, defendendo agendas alinhadas a interesses globais.

Essa disputa entre projetos – um voltado à soberania nacional e outro à integração subordinada ao sistema internacional – está no centro do debate político brasileiro.

Lula e a construção de um projeto nacional

Ao longo de seus mandatos, o presidente Lula buscou fortalecer o papel do Estado como indutor do desenvolvimento. Programas de inclusão social, expansão do crédito, valorização do salário mínimo e investimentos em infraestrutura foram marcas de seus governos anteriores.

No atual contexto, essas iniciativas são retomadas com um componente adicional: a necessidade de reposicionar o Brasil em um cenário global cada vez mais competitivo e fragmentado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa em defesa da soberania nacional - 17/7/2025 (Photo: Ricardo Stuckert/PR) Ricardo Stuckert/PR

A defesa de empresas estratégicas, como a Petrobras, e a ampliação de investimentos em ciência e tecnologia são vistas como fundamentais para garantir a soberania. Ao mesmo tempo, a integração com países da América Latina e do Sul Global aparece como alternativa à dependência histórica de centros hegemônicos.

A atualidade da causa de Tiradentes

Mais de 200 anos após sua morte, Tiradentes permanece como símbolo de resistência e de luta por um Brasil soberano. Sua figura transcende o episódio histórico da Inconfidência Mineira e se conecta a um debate permanente sobre o futuro do país.

Em 2026, com o presidente Lula colocando a soberania no centro da disputa política, essa herança ganha nova relevância. A questão que se coloca é se o Brasil será capaz de consolidar um projeto nacional autônomo ou continuará preso a ciclos de dependência.

A história sugere que a luta pela soberania é contínua e exige mobilização política e social. Tiradentes pagou com a vida por defender essa causa. Hoje, ela se manifesta nas escolhas políticas, econômicas e estratégicas que definirão o destino do país nas próximas décadas.

12.02.2025 - Cerimônia de 1 ano da Nova Indústria Brasil e Missão 6: Soberania e Defesa nacionais (Photo: Ricardo Stuckert/PR) Ricardo Stuckert/PR

Nesse sentido, a memória de Tiradentes não é apenas um tributo ao passado, mas um convite à reflexão sobre o presente e o futuro do Brasil.