Lula tratará Flávio Bolsonaro como ‘subserviente’ ao governo Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) já estruturam suas principais estratégias para a disputa presidencial, mirando ataques diretos um ao outro em áreas sensíveis ao eleitorado. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, que detalhou os bastidores das pré-campanhas e os caminhos adotados por ambos.

De acordo com a reportagem, Lula deve intensificar a narrativa de que Flávio seria alinhado aos interesses dos Estados Unidos, especialmente ao presidente Donald Trump. Já o senador tem concentrado sua ofensiva contra o governo federal em temas como economia, segurança pública e combate à corrupção, buscando ampliar sua competitividade eleitoral.

Levantamentos recentes indicam um cenário de equilíbrio entre os dois em um eventual segundo turno, com empate técnico. O crescimento de Flávio Bolsonaro chama atenção, já que o senador reduziu uma desvantagem inicial significativa e, em alguns cenários, aparece numericamente à frente.

No campo petista, aliados de Lula avaliam que a associação de Flávio a Trump pode ser decisiva. A estratégia ganhou força após medidas adotadas pelos Estados Unidos, como sanções a autoridades brasileiras e tarifas sobre produtos nacionais, o que levou o governo a reforçar o discurso de defesa da soberania. Internamente, a campanha pretende apresentar o adversário como alguém que “agiria de acordo com os interesses dos Estados Unidos”.

Segundo integrantes da equipe de Lula, o presidente já tem dado sinais do tom que adotará. Em reunião ministerial recente, afirmou que Flávio iria “entregar o Brasil para os EUA” e o classificou como “traidor da pátria”. A campanha também pretende explorar a trajetória política do senador, argumentando que ele não teve protagonismo legislativo relevante ao longo de seus mandatos.

Outro eixo da estratégia petista será associar Flávio ao governo de Jair Bolsonaro, reforçando a ideia de continuidade administrativa. A equipe de Lula ainda pretende levantar críticas sobre propostas atribuídas ao adversário, como privatizações em setores estratégicos, além de mencionar episódios como o caso das “rachadinhas”, sempre negado pelo senador.

Do lado de Flávio Bolsonaro, a campanha adota um enfoque mais pragmático. O senador tem evitado temas ideológicos tradicionalmente ligados ao bolsonarismo, como aborto e costumes, priorizando pautas com maior apelo popular. A estratégia busca atrair eleitores indecisos e ampliar alianças políticas, inclusive com partidos de centro.

Em declarações públicas, Flávio tem criticado duramente a condução econômica do governo. “Temos uma taxa de juros das mais altas do mundo, proporcionalmente, e isso reflete na dificuldade de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, primeiro, tem que fazer as contas, porque o Estado é sócio-majoritário do seu negócio”, afirmou.

O senador também enfatiza o impacto social da crise econômica. “Metade da população adulta no Brasil tá com o nome sujo na praça. É uma âncora, um peso absurdo na vida de mais de 80 milhões de pessoas. É algo que vai muito além de atrapalhar o João, a Maria a financiar um carro, comprar uma geladeira nova ou fazer uma viagem com a família. Isso representa comer menos, significa panela vazia”, declarou.

Na área política, Flávio intensifica ataques ao histórico do presidente. Em redes sociais, escreveu: “Basta um pingo de lucidez para entender que a corrupção é parte inseparável da trajetória de Lula”. Em outro momento, comparou o adversário a um veículo antigo: “Aquele produto vencido, se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba”.

A segurança pública também figura entre as prioridades do senador, que defende endurecimento penal e redução da maioridade penal. “No atual governo, passaram a normalizar o furto de celulares e outros crimes que acontecem todos os dias. O trabalhador sofre com o descaso e a insegurança. Precisamos ter pulso firme”, afirmou.

A disputa pelo eleitorado do Nordeste é vista como decisiva. Flávio já realizou visitas à região, considerada estratégica pela campanha. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o senador Efraim Filho destacou a necessidade de estratégias regionais específicas. “Cada Estado tem sua cultura, sua raiz, suas próprias nuances. Fazer uma estratégia para o Nordeste não é o melhor caminho. Acredito que eles perceberam isso. Cada Estado tem um caminho, cada Estado tem uma estratégia”, disse.

Apesar das diferenças, ambos os lados já indicam que a campanha será marcada por confrontos diretos, com foco em temas sensíveis e narrativas capazes de influenciar o voto em um cenário de forte polarização.