Maior homenagem a Tiradentes é fortalecer a defesa da soberania nacional, diz Gleisi

247 - No Dia de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), a deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou que a principal forma de homenagear o líder da Inconfidência Mineira é fortalecer a soberania nacional e a proteção das riquezas do país. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar relacionou o legado histórico à atuação do governo federal em áreas estratégicas.

A declaração foi feita em sua conta oficial na plataforma X (antigo Twitter), onde Gleisi destacou o papel de Tiradentes como símbolo da luta por autonomia nacional. “No Dia de Tiradentes, a maior homenagem ao herói da Inconfidência é fortalecer a defesa da soberania nacional, das empresas do povo brasileiro e do nosso patrimônio natural e tecnológico”, escreveu.

No Dia de Tiradentes, a maior homenagem ao herói da Inconfidência é fortalecer a defesa da soberania nacional, das empresas do povo brasileiro e do nosso patrimônio natural e tecnológico.

Foi esse o exemplo de Tiradentes, condenado e executado por sonhar com um Brasil senhor de… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 21, 2026

Na mensagem, a deputada ressaltou que Tiradentes foi condenado por defender um projeto de país independente. “Foi esse o exemplo de Tiradentes, condenado e executado por sonhar com um Brasil senhor de seu destino e suas riquezas”, afirmou.

Gleisi também vinculou esse ideal ao atual governo, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, a administração federal tem buscado retomar o protagonismo de instituições estratégicas. “É este projeto que o presidente Lula vem liderando, ao retomar o papel estratégico da Petrobrás e do BNDES no desenvolvimento do país”, declarou.

A parlamentar citou ainda iniciativas relacionadas à exploração de recursos naturais e à política econômica. “Ao propor tratamento igualmente estratégico para a exploração de terras raras, ao defender nossas exportações e nosso PIX contra interferências indevidas do governo dos EUA”, acrescentou.

Na parte final da publicação, Gleisi fez críticas a adversários políticos, associando-os a interesses externos. “No Dia de Tiradentes vamos reafirmar que o Brasil e o povo brasileiro são muito maiores que os Bolsonaros, Caiados e Tarcísios, traidores da pátria que aplaudiram o tarifaço e querem entregar nossas terras raras ao estrangeiro”, escreveu.