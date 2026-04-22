Lindbergh alerta para 'desastre' e repudia 'ataque brutal de Flávio Bolsonaro a trabalhadores'

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou propostas atribuídas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e apontou possíveis efeitos negativos sobre trabalhadores e políticas sociais. A manifestação ocorreu nesta quarta-feira (22), em publicação na rede social X (antigo Twitter).

A avaliação do parlamentar faz referência a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista Fernando Canzian, que aborda diretrizes econômicas associadas a um eventual plano de governo do senador, caso ele vença as eleições presidenciais. O texto menciona a intenção de ajustar despesas e benefícios com base apenas na inflação.

Críticas a impacto social e econômico

Ao comentar o tema, Lindbergh afirmou que as medidas podem atingir diretamente a população. “Flávio Bolsonaro significa ataques a trabalhadores, a aposentados e retirada de recursos da educação. Vão voltar ao que era na época de (Michel) Temer e (Jair) Bolsonaro”, declarou.

O deputado também destacou o conteúdo revelado pela reportagem. “A Folha revelou o que o Flávio Bolsonaro e a equipe econômica dele tanto querem esconder: o brutal ataque aos trabalhadores que eles querem fazer acabando com a política de valorização do salário mínimo do Lula”, disse.

Debate sobre políticas públicas

Na mesma publicação, o parlamentar mencionou possíveis mudanças em áreas sociais. “E não é só isso. Eles querem destruir os pisos constitucionais da saúde e da educação. Eles querem repetir o governo do pai dele que congelou o salário mínimo por anos sem nenhum centavo de ganho real”, afirmou.

As declarações ampliam o debate sobre propostas econômicas e seus efeitos sobre programas sociais, com foco em temas como aposentadorias, salário mínimo e financiamento de serviços públicos.