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      Queda de avião em BH deixa dois mortos e três feridos

      Aeronave atingiu prédio no bairro Silveira após decolar da Pampulha; moradores foram retirados pelos bombeiros

      Queda de avião em BH deixa dois mortos e três feridos (Foto: Bombeiros / Divulgação)

      247 - A queda de um avião em Belo Horizonte (MG) deixou dois mortos e três feridos nesta segunda-feira (4), depois que um monomotor de pequeno porte atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital mineira. A aeronave havia decolado do Aeroporto da Pampulha e levava cinco pessoas a bordo no momento do acidente.

      De acordo com o G1, o piloto e um passageiro morreram. As outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital João XXIII. Ninguém que estava no edifício foi atingido. Os moradores foram retirados do prédio pelo Corpo de Bombeiros pouco antes das 14h.

      O acidente ocorreu na Rua Ilacir Pereira Lima, em uma região próxima à Avenida Cristiano Machado, uma das vias mais movimentadas da capital mineira. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local por volta das 12h25. Equipes do Samu e da Defesa Civil de Belo Horizonte também participaram da ocorrência.

      Cinco pessoas estavam a bordo do monomotor

      As informações preliminares das autoridades apontam que havia cinco ocupantes na aeronave no momento da queda. O impacto deixou duas vítimas fatais e três feridos, que receberam atendimento médico após o resgate.

      O piloto havia informado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Pouco depois, o avião caiu no estacionamento do prédio residencial e atingiu a estrutura do edifício.

      A aeronave bateu entre o terceiro e o quarto andar, na área da caixa de escada. Segundo o tenente Raul, do Corpo de Bombeiros, o ponto do impacto evitou que apartamentos fossem diretamente atingidos.

      “Ela [aeronave] bateu entre o terceiro e o quarto andar, na caixa de escada. Se tivesse batido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência, esses apartamentos estavam ocupados, segundo informações. O que visualizamos foi a estrutura dessa aeronave projetada dentro da caixa da escada, sem atingir outros apartamentos”, disse o tenente Raul.

      Prédio foi evacuado após o impacto

      Todos os moradores foram retirados do edifício pelo Corpo de Bombeiros. Apesar da violência do choque, nenhuma pessoa que estava no prédio foi atingida pela aeronave.

      A moradora Avani Soares relatou o susto ao perceber o impacto e a presença de estilhaços no edifício. “Escurece tudo, cai um monte de estilhaço e eu penso ‘acabou o mundo’. No outro andar tinha gente gritando socorro. Eu não sabia o que fazer”, afirmou.

      Ela também descreveu o momento em que viu que se tratava de um avião e deixou o apartamento levando apenas o celular e os óculos.

      “Aí eu corro para a janela, diminui a escuridão, porque tinha escurecido tudo. Aí eu vi e falei: ‘Não é possível, um avião’. Tinha uma catinga de combustível. Só peguei o celular e os óculos, e desci, não peguei mais nada”, relatou Avani.

      Segundo a TV Globo, três pessoas idosas ainda estavam dentro do prédio durante a cobertura inicial da ocorrência.

      Aeronave não tinha autorização para táxi aéreo

      Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário aparece identificado como Flávio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e peso máximo de decolagem de 1.633 quilos.

      A Anac informou que o monomotor não tinha autorização para operar como táxi aéreo. Na prática, isso significa que a aeronave não poderia ser usada para transporte comercial de passageiros ou de cargas mediante pagamento, como ocorre em empresas autorizadas para esse tipo de serviço. O modelo é conhecido como “sertanejo”.

      Cenipa e Polícia Civil investigam causas da queda

      A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para apurar as causas do acidente com a aeronave de matrícula PT-EYT. Equipes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estão no local para coletar dados, preservar elementos e reunir informações que possam auxiliar na investigação.

      A Polícia Civil de Minas Gerais também investiga as circunstâncias da queda. A perícia e o rabecão foram acionados, e os corpos das vítimas fatais serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para exames.

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