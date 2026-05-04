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      Avião cai e atinge prédio residencial em Belo Horizonte (vídeo)

      Piloto relatou dificuldade na decolagem à torre do Aeroporto da Pampulha antes da queda

      A aeronave caiu no estacionamento do prédio (Foto: Reprodução TV Globo)

      247 - Um avião monomotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4). A aeronave caiu na área do estacionamento do edifício, e ainda não há confirmação oficial sobre vítimas.

      As informações foram publicadas pelo g1 e pela TV Globo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto foi encontrado desacordado no local. Três viaturas da corporação foram mobilizadas para atender a ocorrência e chegaram à área do acidente por volta de 12h25.

      Antes da queda, o piloto teria comunicado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Pouco depois, o avião caiu e atingiu a estrutura do prédio residencial.

      Aeronave caiu em estacionamento

      A queda ocorreu no estacionamento do edifício, o que mobilizou equipes de emergência e provocou preocupação entre moradores da região. Até a última atualização, não havia informações confirmadas sobre outras pessoas atingidas pelo acidente.

      A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para a apuração das circunstâncias da queda. A prioridade inicial dos bombeiros foi o atendimento ao piloto e a verificação de riscos no local.

      A aeronave envolvida no acidente é um modelo EMB-721C, segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil. O avião foi fabricado em 1979 e tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

      Registro identifica proprietário

      De acordo com o registro da Anac citado na reportagem, o proprietário da aeronave é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. Ainda não há detalhes sobre quem estava a bordo no momento do acidente, além da informação de que o piloto foi encontrado desacordado.

      As causas da queda ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A comunicação feita pelo piloto à torre da Pampulha, relatando dificuldades na decolagem, deve fazer parte da investigação sobre a dinâmica do acidente.

      A ocorrência segue em andamento, e novas informações sobre vítimas, estado de saúde do piloto e danos ao prédio ainda são aguardadas pelas autoridades.

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