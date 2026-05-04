Suspeito de matar criança morre após sofrer ataque em ambulância

247 - Um homem de 31 anos foi morto a tiros enquanto recebia atendimento dentro de uma ambulância do Samu, neste sábado (2), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele era suspeito de matar, no dia anterior, o enteado de oito anos.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem havia sido atingido por um disparo ainda dentro de uma residência no bairro São José do Rio Preto, antes de voltar a ser atacado durante o atendimento médico.

De acordo com a SSP-SP, dois homens se aproximaram da ambulância enquanto a vítima recebia socorro. Um deles efetuou novos disparos de arma de fogo contra o suspeito, que estava sendo atendido por equipes de emergência.

O homem chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento Samambaia, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que ele morreu após o ataque.

Agentes de saúde não ficaram feridos

Segundo a prefeitura, nenhum profissional de saúde foi atingido durante os disparos. O ataque ocorreu em meio ao atendimento do Samu, o que ampliou a gravidade do caso e mobilizou as autoridades de segurança.

A Polícia Judiciária investiga a execução e trabalha para identificar os autores dos disparos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do ataque nem sobre a identidade dos envolvidos.

O caso ocorre em um contexto de investigação paralela sobre a morte da criança de oito anos, enteado do homem executado. A suspeita contra ele havia sido registrada após o homicídio ocorrido no dia anterior.

Morte da criança é investigada

A morte do menino foi registrada como homicídio na Delegacia de Cubatão. As circunstâncias do crime ainda estão sob investigação.

O local onde a criança morreu foi periciado, e imagens de câmeras de segurança foram apreendidas para análise. O material deve ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do homicídio e a eventual participação do suspeito.

As duas apurações seguem em andamento: uma para esclarecer a morte da criança e outra para identificar os responsáveis pelo ataque contra o homem dentro da ambulância em Praia Grande.