Nuvem com formato de 'tsunami' surge no litoral de SP, causa espanto e vídeos viralizam nas redes; assista

247 - Uma nuvem em forma de tsunami surpreendeu banhistas na praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo, neste sábado. O fenômeno, conhecido como nuvem de rolo, chamou atenção pelo tamanho e pelo formato tubular, criando no céu uma imagem semelhante a uma grande onda avançando sobre a faixa litorânea.As informações foram publicadas pelo g1.

Segundo a Defesa Civil de Bertioga, a formação registrada nas imagens que circularam nas redes sociais corresponde a uma nuvem de rolo, também chamada de volutus, um tipo de nuvem baixa, horizontal e com aparência de tubo.

Fenômeno chamou atenção na praia

O registro impressionou quem estava na Riviera de São Lourenço. Nas imagens, a nuvem aparece extensa e próxima ao horizonte, com aspecto denso e alongado. A aparência incomum levou muitos banhistas a compararem a formação a um tsunami.

Apesar do impacto visual, a explicação dada pelos órgãos de Defesa Civil é meteorológica. A nuvem de rolo pode dar a impressão de girar lentamente em torno do próprio eixo, o que reforça a sensação de movimento e torna o fenômeno ainda mais chamativo para quem o observa a partir da praia.Frente de rajada e tempestade

Em nota, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o episódio estava associado a uma frente de rajada provocada pela passagem de uma tempestade. O sistema avançou por todo o litoral paulista e já havia alcançado a altura do Rio de Janeiro.

De acordo com o órgão, foram registradas rajadas de vento entre 50 e 60 km/h, além de alteração na direção dos ventos. Esse tipo de formação ocorre quando o ar frio da chuva desce e se espalha rapidamente ao atingir o solo, empurrando o ar quente que está à frente do sistema.

Como se forma a nuvem de rolo

A nuvem de rolo é uma formação baixa e horizontal, geralmente relacionada a mudanças bruscas nas condições atmosféricas. Seu formato tubular se destaca no céu e pode ser visto em situações associadas a tempestades, rajadas de vento e deslocamento de massas de ar.Em alguns pontos do litoral, também foi possível observar nuvens conhecidas como prateleira, ou shelf cloud, características desse tipo de sistema meteorológico. Essas formações costumam aparecer na dianteira de tempestades e ajudam a indicar a chegada de instabilidade.

Repercussão nas redes sociais

A cena registrada em Bertioga rapidamente repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a semelhança da nuvem com uma onda gigante e demonstraram surpresa diante do fenômeno.“Tem uma foto que parece até um tsunami”, comentou uma pessoa. Outro usuário relatou preocupação com quem estava no mar no momento da formação. “Só fiquei preocupado com as embarcações que estavam passando bem na hora”.



