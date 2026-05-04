Marília Campos reage a rumores e pede que Pacheco dispute governo de Minas

247 – A ex-prefeita de Contagem e pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, Marília Campos, fez um apelo público para que Rodrigo Pacheco dispute o governo do estado em 2026, em meio a rumores de que ele poderia desistir da candidatura. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, onde ela afirma que a possível ausência de Pacheco preocupa lideranças e eleitores mineiros.

"Essa é a pergunta que eu mais ouço em todas as cidades que eu tenho ido como pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. E eu tenho respondido que Rodrigo Pacheco precisa vir como pré-candidato ao governo de Minas Gerais", disse Marília.

Segundo ela, Minas Gerais atravessa uma situação crítica e precisa de uma liderança com experiência política, capacidade de diálogo e articulação institucional para enfrentar seus desafios e retomar o desenvolvimento.

"Minas Gerais precisa ser reconstruída e nós precisamos de pessoas, de líderes com a experiência, com compromisso, com a capacidade de diálogo, de articulação que o Rodrigo tem", afirmou.

Marília destacou que Pacheco reúne condições políticas por sua interlocução com diferentes esferas de poder, incluindo o Senado, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, prefeitos, servidores e a população em geral. Para ela, a reconstrução do estado depende diretamente dessa capacidade de articulação.

A ex-prefeita também chamou atenção para o cenário fiscal de Minas, mencionando o déficit de R$ 11,2 bilhões registrado em 2026, e lembrou o papel de Pacheco na aprovação de medidas que aliviaram a dívida do estado com a União e o sistema financeiro.

"Com a sua legislação junto com o presidente Lula, nós reduzimos a taxa de juros e alongamos o pagamento dessa dívida", afirmou.

Apesar dos avanços, Marília defendeu que o estado precisa continuar aprofundando essa agenda para recuperar sua capacidade de investimento em áreas essenciais.

"Nós precisamos continuar avançando com essa questão, porque é somente com avanço que nós vamos recuperar a capacidade de investimento em Minas Gerais", disse.

Ela citou como prioridades investimentos em infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico, ressaltando que a crise exige coragem política e disposição para enfrentar o processo eleitoral com um projeto consistente.

"A grave situação de Minas Gerais exige que a gente tenha coragem, que a gente faça o que é preciso fazer, que é enfrentar o processo eleitoral", afirmou.

Marília também associou a possível candidatura de Pacheco a um projeto político mais amplo, alinhado ao presidente Lula, com foco na defesa da democracia e no papel do Estado como indutor do desenvolvimento.

"Eu estarei junto com você, junto com o presidente Lula, pra gente reconstruir o nosso estado e ajudar o Brasil a ir em frente", declarou.

Ao final, ela reforçou o apelo direto ao ex-presidente do Senado, em tom de urgência diante das especulações sobre sua desistência: "Aí, Rodrigo Pacheco, vem. Minas Gerais precisa de você. Estamos juntos."