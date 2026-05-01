Desistência de Pacheco em Minas é mais uma facada nas costas de Lula

247 – A sinalização do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) de que não pretende disputar o governo de Minas Gerais representa mais uma facada nas costas do presidente Lula, que fez sucessivos gestos políticos para viabilizar sua candidatura no segundo maior colégio eleitoral do País.

As informações foram divulgadas pela GloboNews. Segundo relatos, Pacheco também não deseja mais ter seu nome cogitado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), em meio às repercussões da rejeição da indicação de Jorge Messias pelo Senado, numa articulação comandada por seu aliado Davi Alcolumbre.

Lula apostou alto em Pacheco. Nos últimos meses, houve uma reaproximação entre os dois, e o senador chegou a aceitar a condição de pré-candidato ao governo mineiro. A expectativa do Planalto era construir em Minas Gerais um palanque competitivo para a disputa presidencial de 2026.

Com a possível desistência, Lula corre o risco de ficar sem uma candidatura forte em Minas, Estado decisivo em qualquer eleição nacional. A decisão de Pacheco, portanto, não atinge apenas a política local: ela mexe diretamente com a estratégia eleitoral do presidente.

Ida ao STF pelas mãos de Flávio Bolsonaro

Nos bastidores, a leitura é que Pacheco pode estar calculando seus próximos passos de olho em um cenário nacional adverso ao campo governista. Uma hipótese considerada por interlocutores é que o senador esteja apostando em uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro para, então, ser indicado ao STF em um futuro governo de direita.

A movimentação ocorre após a crise aberta no Senado com a derrota de Jorge Messias. O nome de Pacheco esteve desde o início nas articulações sobre a vaga no Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o ministro Alexandre de Moraes defendiam sua escolha para a Corte.

Apesar disso, Lula optou por Messias. A indicação acabou rejeitada, impondo uma derrota política ao governo e agravando a tensão entre o Planalto e o comando do Senado.

Agora, Pacheco tenta se afastar tanto da disputa pelo STF quanto da sucessão em Minas. Segundo relatos, ele já comunicou a aliados que não deseja mais ser considerado para a Corte e avalia a melhor forma de informar oficialmente a Lula que não pretende disputar o governo mineiro.

Mesmo fora das disputas imediatas, o senador deve manter influência nos bastidores. Interlocutores afirmam que ele pretende atuar para reduzir tensões entre o governo federal e Davi Alcolumbre, em uma tentativa de reconstruir pontes após a crise no Senado.