Haddad critica farra dos pedágios de Tarcísio e denuncia prejuízo a motoristas com sistema free flow

247 – O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, criticou a forma como o governador Tarcísio de Freitas implantou o sistema de pedágio free flow no estado, afirmando que a medida gerou confusão, penalizações indevidas e prejuízos aos motoristas paulistas. As declarações foram feitas em vídeo publicado nas suas redes.

Haddad destacou que o modelo, criado com o objetivo de modernizar a cobrança e reduzir filas, acabou produzindo o efeito oposto em São Paulo. "Veja o caso do pedágio free flow. Ele deveria ter sido criado para simplificar, reduzir filas e modernizar, mas o que a gente vê em São Paulo tem sido o oposto disso", afirmou.

O ex-ministro ressaltou ainda que São Paulo já lidera o ranking nacional de pedágios, com ampla diferença em relação a outros estados, e criticou a expansão das praças de cobrança sob a gestão de Tarcísio. "Somos o estado com mais pedágios do Brasil, muito à frente do segundo colocado. Como se não bastasse, o governador Tarcísio ampliou o número de praças de cobrança, muitas em lugares equivocados, e trouxe para São Paulo os pedágios free flow que cobram tarifa automaticamente", disse.

Implantação confusa e multas

Segundo Haddad, o principal problema está na forma como o sistema foi implementado, sem a devida comunicação com a população. O vídeo traz relatos de motoristas que afirmam não saber como funciona o pagamento ou sequer que precisavam pagar após passar pelos pórticos.

A consequência, segundo ele, foi a aplicação de multas pesadas. Motoristas que não efetuaram o pagamento foram penalizados com cerca de R$ 200 e pontos na carteira de habilitação.

"Da forma como foi implantada no nosso estado, dá a impressão de que o Tarcísio se preocupou mais em atender aos interesses das concessionárias, ao invés de facilitar a vida dos paulistas", criticou Haddad.

Governo Lula suspende penalidades

Haddad também defendeu a decisão do governo do presidente Lula de intervir para corrigir o problema. Segundo ele, as multas foram suspensas e os motoristas afetados terão tratamento mais justo.

"Quem foi multado vai pagar só o valor do pedágio. Quem já pagou a multa vai poder pedir reembolso e recuperar os pontos à carteira", explicou.

Para o ex-ministro, a medida corrige distorções causadas por uma implementação considerada inadequada do sistema. Ele reforçou que inovação exige planejamento e transparência.

"Isso é o justo, porque a gente sabe que inovar é importante, mas toda inovação exige informação, responsabilidade e transparência", concluiu.